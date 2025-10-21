Robbie Keane-ről árult el nagy titkot a Fradi-pólósok edzője

A pólós szaktekintély, Nyéki Balázs a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik találkozója (csütörtök, 18.45 TV: m4Sport) előtt kellően szilárdnak tartja a Fradit. A zöld-fehér labdarúgók Salzburgban lépnek fel.

Nyéki Balázs esélyesnek tartja a Robbie Keane csapatát Salzburgban Fotó: Kovacs Peter

Ez az osztrák együttes már nem az, amelyikben Szoboszlai Dominik is nevet szerzett magának. A szomszédos ország futballsportja semmivel sem jár a mienk előtt, bár a legutóbbi Eb-n a a sógorok kitettek magukért a csoportmeccseken

– fogalmazott Nyéki a Metropolnak.

Nyéki Balázs átvette Robbie Keane edzésvariációját

Nyéki Balázs idén tavasszal és tavaly Bajnokok Ligáját nyert a Fradi pólósaival vezetőedzőként. Elárulta, sűrűn beszélget a futballisták mesterével, Robbie Keane-nel.

Szinte napi rendszerességgel találkozom vele a Népligetben, olyankor a vízilabda, illetve a labdarúgás aktualitásairól beszélgetünk. Előfordult, hogy csapatostól együtt szurkoltak nekünk, mi pedig rendszeresen ott vagyunk az NB I-es találkozókon a Groupama Arénában

– folytatta Nyéki, aki annak idején a bátyjával járt először Fradi-meccsen. Albert Flóriánt tartja minden idők legjobb zöld-fehér játékosának, neki pedig a néhai Fodor Imre és Lisztes Krisztián volt a kedvence. Egy apró titkot is megosztott a Metropollal.

Időnként a futballisták edzéseit is látogatom, és Keane egyik kispályás gyakorlatát átvettem, a vízben gyakoroljuk

– mesélte Nyéki.