Robbie Keane-ről árult el nagy titkot a Fradi-pólósok edzője
Napi rendszerességgel találkozik Robbie Keane-nel, a futballisták mesterével. Nyéki Balázs, az FTC férfi vízilabda-csapatának mestere nem félti a zöld-fehér labdarúgókat a Salzburg elleni labdarúgó Európa-liga találkozótól.
A pólós szaktekintély, Nyéki Balázs a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik találkozója (csütörtök, 18.45 TV: m4Sport) előtt kellően szilárdnak tartja a Fradit. A zöld-fehér labdarúgók Salzburgban lépnek fel.
Ez az osztrák együttes már nem az, amelyikben Szoboszlai Dominik is nevet szerzett magának. A szomszédos ország futballsportja semmivel sem jár a mienk előtt, bár a legutóbbi Eb-n a a sógorok kitettek magukért a csoportmeccseken
– fogalmazott Nyéki a Metropolnak.
Nyéki Balázs átvette Robbie Keane edzésvariációját
Nyéki Balázs idén tavasszal és tavaly Bajnokok Ligáját nyert a Fradi pólósaival vezetőedzőként. Elárulta, sűrűn beszélget a futballisták mesterével, Robbie Keane-nel.
Szinte napi rendszerességgel találkozom vele a Népligetben, olyankor a vízilabda, illetve a labdarúgás aktualitásairól beszélgetünk. Előfordult, hogy csapatostól együtt szurkoltak nekünk, mi pedig rendszeresen ott vagyunk az NB I-es találkozókon a Groupama Arénában
– folytatta Nyéki, aki annak idején a bátyjával járt először Fradi-meccsen. Albert Flóriánt tartja minden idők legjobb zöld-fehér játékosának, neki pedig a néhai Fodor Imre és Lisztes Krisztián volt a kedvence. Egy apró titkot is megosztott a Metropollal.
Időnként a futballisták edzéseit is látogatom, és Keane egyik kispályás gyakorlatát átvettem, a vízben gyakoroljuk
– mesélte Nyéki.
Salzburg: 2 meccs, 2 betli
Az osztrák együttes eddigi két meccsén gólt sem lőtt az EL-ben, odahaza 1-0-ra kikapott az FC Portótól, majd a Lyon 2-0-ra verte. A 36-os táblán jelenleg a 34. helyen áll, míg az FTC a 11. pozíciót foglalja el. Keane együttese otthon 1-1-re zárt a Viktoria Plzennel, idegenben pedig 1-0-ra nyert a Genk ellen.
