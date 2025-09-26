RETRO RÁDIÓ

Magyar találmány, világszerte érdeklődnek a Fradi-edző ötlete iránt

Két év kitartó fejlesztés és több hónapos tesztelés előzte meg. Immár használható a sporttaktikai variációk bemutatására alkalmas Waterpolo PlayBook, amely Nyéki Balázs vízilabdaedző hasznos találmánya.

Létrehozva: 2025.09.26. 09:30
Az okos tabletet az FTC férfi-vízilabdacsapatának vezetőedzője, Nyéki Balázs álmodta meg. A kétszeres BL-győztes szakember már élesben használja az innovatív, digitális taktikai táblát, a Waterpolo PlayBookot, melynek révén a pólósok igen rövid idő alatt megértik, hogy mit kell változtatni a hadrenden.

Nyéki Balázs és a Fradi öröme
Nyéki Balázs és a Fradi már a Waterpolo PlayBookot használja a meccseken – Fotó: Nemzeti Sport

Saját költségemen fejlesztettem ki, fizetem a dizájnert, a mérnököt és más szakembereket. Egyelőre a mi sportágunkban alkalmazzuk, de hamarosan az FTC kézilabdázói is felmérhetik, elősegíti-e eredményeik javulását. A Győr és Veszprém kézilabda-vezetése is érdeklődik iránta, de még Németországból, az Egyesült Államokból és Izraelből is jelentkeztek, nem beszélve magyar kosárlabdaklubokról

– mondta Nyéki a Metropolnak.

Nyéki Balázs találmánya nagy segítség

S hogy mennyi a PlayBook megtérülési ideje, ezt megtippelni sem tudja, de megemlítette, eddig valóban jelentős összegeket költött rá. Az biztos, hogy nagy segítséget jelent a medence szélén.

Felmérésem szerint a játékosaim 60-70 százalékkal jobban átlátják, megértik, hogy mit kérek tőlük, mint ha mágnestáblán tologatnék

– tette hozzá a sikeres szakember

 

