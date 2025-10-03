„Szenzációs pillanat” – Fradi-sztár sporttörténeti gólján ámulnak a Bundesligában

A szombati (15.30, tv: Aréna 4) Borussia Dortmund-RB Leipzig német rangadó felvezetéseként a párosítás korábbi legemlékezetesebb lipcsei góljai felidézésével hangolt Orbán Willi és Kevin Kampl. A sporttörténeti, első hazai német Bundesliga-meccsen, 2016 szeptemberében rögtön a dortmundiakat verte Orbán és Gulácsi Péter csapata, méghozzá a Fradi jelenlegi futballistája, Naby Keita óriási góljával.

Orbán Williben felejthetetlen emlékeket idéz föl a jelenlegi Fradi-játékos Naby Keita (jobbra) 2016-os bombagólja / Fotó: picture alliance

Az akkor még csak 21 éves guineai középpályás egy sérüléséből felgyógyulva csak a hajrá perceire állt be a 2009-ben alapított, majd az ötödosztályból 2016-ban a Bundesliga-élvonalig ugrált RB Leipzig első hazai topligás meccsén. De ha már bemutatkozhatott a német bajnokságban, Keita a 89. percben a léc alá bombázva győztes góllal is tette emlékezetessé.

Gyógyító erejű volt Naby Keita győztes gólja

Ennek és a találatát követő fékevesztett ünneplésnek a felvételét kommentálta most Orbán, aki Gulácsihoz hasonlóan már akkor is a lipcsei csapat oszlopa volt.

"Felrobbant a stadion, szenzációs pillanat. (...) Ez volt a klub legelső hazai Bundesliga-meccse, és egyből egy olyan nagy ellenféllel szemben, mint a Borussia Dortmund. Aztán amikor ennek a vége felé jön egy ilyen pillanat és bemegy a győztes gól, előtörtek a tiszta érzelmek és az öröm. Ez látszik is a képeken: úgy ugrálunk, akár a kisgyerekek, még a cserék, a stábtagok, sőt a sérült játékosok is odafutottak egy óriási halomba. Ja, hirtelen mind csodával határosan meggyógyultak, egyszercsak rendbejöttek. Őrület" – viccelődött Orbán Willi a régi, szép emlékeket felidéző videó láttán.

Keita két évvel később 60 millió euróért (23,5 milliárd forint) igazolt a Liverpoolhoz, ahol Szoboszlai Dominik 2023-as érkezéséig, öt szezonon át viselte a 8-as számú mezt. A szerződése lejártával a Werder Bremenhez igazolt, de ahogy az utolsó angliai szezonjában, úgy a Bundesligába visszatérve sem találta már a régi önmagát. Másfél év alatt csak öt német bajnokin kapott összesen 107 percnyi játéklehetőséget, mielőtt idén januárban kölcsönjátékosként új életet kezdett a Fradinál.