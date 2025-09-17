„Szerettem volna folytatni” – Orbán Willi kiöntötte a lelkét a nagy vesztesége után

Új edzővel és még a megszokottnál is drasztikusabban átalakított – megfiatalított és takarékosabban fizetett – játékoskerettel vágott neki a 2025/26-os futballszezonnak az RB Leipzig. A német klubot 2015 óta, még a másodosztálytól szolgáló Gulácsi Péter és Orbán Willi esetében is rezgett a léc, de mindketten jól jöttek ki a nagy változásokból. A 35 éves kapus újra megnyerte a kezdőcsapatba kerülésért rendezett párharcot a 12-vel fiatalabb belga riválisával, Maarten Vandevoordttal szemben, és a 32 éves védő is maradt a hátsó csapatrész vezére. Ugyanakkor a nyáron kinevezett szakvezető, Ole Werner úgy döntött, hogy elveszi a csapatkapitányi karszalagot a sokak által túl halknak gondolt Orbántól.

Orbán Willi (jobbra) a helyette csapatkapitánnyá kinevezett David Raummal (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Miután a német válogatott David Raumé lett a tisztség, a karszalagtól megfosztott Orbán Willi először beszélt a történtekről egy keddi sajtóbeszélgetésen.

Orbán Willi bánja is, meg nem is

Szerettem volna folytatni, szívesen tovább csináltam volna. Ismertek, szeretek felelősséget vállalni. De úgy is jó, hogy most több vállra nehezedik.

A labdarúgás csapatjáték, én pedig továbbra is a csapat szolgálatába állok, és próbálok példát mutatni. Számomra nem változott olyan sok minden” – mondta Orbán Willi.

Willi #Orban über das Duell gegen @fckoeln: „Sie sind sehr gut gestartet und bringen viel Euphorie mit. Köln agiert flexibel und ist taktisch noch nicht genau einzuordnen. Das wird eine Herausforderung. Aber wir wollen zu Hause nachlegen und unseren dritten Sieg in Serie feiern.“ — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 17, 2025

Az RB Leipzig a német Bundesliga nyitófordulójában 6-0-ra kikapott a bajnoki címvédő Bayern München vendégeként, azután viszont talpra állt: előbb hazai pályán 2-0-ra verte a Heidenheimet, majd Mainzban nyert 1-0-ra. Orbánék következő ellenfele szombaton otthon a Köln lesz (18.30, tv: Aréna 4).