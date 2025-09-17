„Szerettem volna folytatni” – Orbán Willi kiöntötte a lelkét a nagy vesztesége után

Elvették a csapatkapitányi tisztséget az RB Leipzig magyar válogatott klubikonjától. Orbán Willi őszintén kitálalt, hogyan élte meg a történteket.
Új edzővel és még a megszokottnál is drasztikusabban átalakított – megfiatalított és takarékosabban fizetett – játékoskerettel vágott neki a 2025/26-os futballszezonnak az RB Leipzig. A német klubot 2015 óta, még a másodosztálytól szolgáló Gulácsi Péter és Orbán Willi esetében is rezgett a léc, de mindketten jól jöttek ki a nagy változásokból. A 35 éves kapus újra megnyerte a kezdőcsapatba kerülésért rendezett párharcot a 12-vel fiatalabb belga riválisával, Maarten Vandevoordttal szemben, és a 32 éves védő is maradt a hátsó csapatrész vezére. Ugyanakkor a nyáron kinevezett szakvezető, Ole Werner úgy döntött, hogy elveszi a csapatkapitányi karszalagot a sokak által túl halknak gondolt Orbántól.
Miután a német válogatott David Raumé lett a tisztség, a karszalagtól megfosztott Orbán Willi először beszélt a történtekről egy keddi sajtóbeszélgetésen.
Szerettem volna folytatni, szívesen tovább csináltam volna. Ismertek, szeretek felelősséget vállalni. De úgy is jó, hogy most több vállra nehezedik.
A labdarúgás csapatjáték, én pedig továbbra is a csapat szolgálatába állok, és próbálok példát mutatni. Számomra nem változott olyan sok minden” – mondta Orbán Willi.
Az RB Leipzig a német Bundesliga nyitófordulójában 6-0-ra kikapott a bajnoki címvédő Bayern München vendégeként, azután viszont talpra állt: előbb hazai pályán 2-0-ra verte a Heidenheimet, majd Mainzban nyert 1-0-ra. Orbánék következő ellenfele szombaton otthon a Köln lesz (18.30, tv: Aréna 4).
