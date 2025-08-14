RETRO RÁDIÓ

Keserű csalódás, Orbán Willivel rossz hírt közölt az edzője

Ole Werner vezetőedző maga döntött a kényes ügyben. Az új szezonban már nem Orbán Willi lesz a csapatkapitány.

Szerző: MM
Létrehozva: 2025.08.14. 17:02
Orbán Willi Gulácsi Péter RB Leipzig csapatkapitány Ole Werner

Klubcsapatában lefokozták Marco Rossi szövetségi kapitány magyar válogatottjának oszlopát. Az RB Leipzig új vezetőedzője, Ole Werner az új szezon első tétmeccsét felvezető sajtótájékoztótáján közölte: úgy döntött, hogy Orbán Willi helyett a német válogatott balhátvéd, David Raum lesz a csapatkapitány, a helyettese pedig – az első számú kapus posztján megerősített Gulácsi Péter helyett – az osztrák középpályás, Xaver Schlager.

Orbán Willi májusban csapatkapitányként beszélt a szurkolókhoz - marad-e övé a megtisztelő cím?
Orbán Willi az előző szezon végén még csapatkapitányként búcsúzott a lipcsei szurkolóktól / Fotó: NurPhoto via AFP

A 32 éves, 58-szoros magyar válogatott Orbán Willi 2023-tól már másodszor látta el a csapatkapitányi teendőket Lipcsében, ahol 2015 óta szolgál.

Orbán Willit lefokozták

"David mellett döntöttem. Megtestesíti, amit látni akarunk: a sikeréhséget, az agresszivitást, nekem ez tetszik" – mondta a 2016-os élvonalba jutása óta idén a leggyengébb Bundesliga-szezonját zárt RB Leipzig új edzője, Ole Werner, aki továbbra is számít a védelemben Orbánra, míg Raum és Schlager mellett a hattagú csapattanácsban is helye van a rutinos bekknek.

A lipcsei csapat szombaton (15.30, tv: Sport2) a negyedosztályú Sandhausen vendégeként kezdi a 2025/26-os Német Kupa-sorozatot, míg a Bundesliga jövő pénteki nyitómeccsén a címvédő Bayern München otthonába látogat.

 

