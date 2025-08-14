Keserű csalódás, Orbán Willivel rossz hírt közölt az edzője

Ole Werner vezetőedző maga döntött a kényes ügyben. Az új szezonban már nem Orbán Willi lesz a csapatkapitány.
Klubcsapatában lefokozták Marco Rossi szövetségi kapitány magyar válogatottjának oszlopát. Az RB Leipzig új vezetőedzője, Ole Werner az új szezon első tétmeccsét felvezető sajtótájékoztótáján közölte: úgy döntött, hogy Orbán Willi helyett a német válogatott balhátvéd, David Raum lesz a csapatkapitány, a helyettese pedig – az első számú kapus posztján megerősített Gulácsi Péter helyett – az osztrák középpályás, Xaver Schlager.
A 32 éves, 58-szoros magyar válogatott Orbán Willi 2023-tól már másodszor látta el a csapatkapitányi teendőket Lipcsében, ahol 2015 óta szolgál.
"David mellett döntöttem. Megtestesíti, amit látni akarunk: a sikeréhséget, az agresszivitást, nekem ez tetszik" – mondta a 2016-os élvonalba jutása óta idén a leggyengébb Bundesliga-szezonját zárt RB Leipzig új edzője, Ole Werner, aki továbbra is számít a védelemben Orbánra, míg Raum és Schlager mellett a hattagú csapattanácsban is helye van a rutinos bekknek.
A lipcsei csapat szombaton (15.30, tv: Sport2) a negyedosztályú Sandhausen vendégeként kezdi a 2025/26-os Német Kupa-sorozatot, míg a Bundesliga jövő pénteki nyitómeccsén a címvédő Bayern München otthonába látogat.
