Váratlan fordulat, Gulácsi nem védhet a kupában

Edzője közölte a nagy döntést, ki lesz az első számú kapus a Bundesligában, és ki védhet a Német Kupa-meccseken. Gulácsi Péter újra felülmúlta 12 évvel fiatalabb posztriválisát.

Szerző: MM
Létrehozva: 2025.08.14. 14:50
Ole Werner vezetőedző pontot tett a hetek-hónapok óta égető ügy végére: az RB Leipzig vezetőedzője a 2025/26-os szezon első tétmérkőzése előtti sajtótájékoztatóján közölte: Gulácsi Péter marad az első számú kapusa, így a magyar klubikon 12 évvel fiatalabb belga posztriválisa, Maarten Vandevoordt már a második évben kényszerül mögötte a kispadra, legalábbis a legnagyobb téttel bíró meccseken.

Gulácsi nyugalmat áraszt: ha a kora és a jövőre lejáró szerződése ellene is szól, a teljesítménye miatt újra mellette döntöttek
Gulácsi számára fura mód jó hír, hogy a Német Kupa nyitányán, szombaton (15.30, tv: Sport2), a negyedosztályú Sandhausen vendégeként Vandevoordt kerül a kezdőcsapatba. A 35 éves magyar kapus ugyanis a 11. lipcsei éve előtt is megnyerte a konkurenciaharcot a soros kihívója ellen: Werner döntése alapján továbbra is ő marad az első számú kapus, így az ő nevével majd jövő pénteken, a címvédő Bayern München otthonában kezdődik majd a lipcsei összeállítás, a német labdarúgó-Bundesliga rajtján.

Gulácsi marad az első számú kapus

– Nem volt könnyű döntés, mert egy nagyon magas színvonalú párharc volt, hiszen két kiváló kapusunk van. 

A sportteljesítmény alapján Pete továbbra is orrhossznyi előnyben van. 

Maartennel is közöltük a döntést, és profin fogadta, továbbra is övé a jövő

– indokolta Ole Werner a német sportírekben meglepőként tálalt döntését. Pedig Gulácsi az előző szezon legjobb Bundesliga-kapusának bizonyult a statisztikái alapján, és az eddigi 10 lipcsei évében minden korábbi posztriválisát is felülmúlta.


 

 

