„Saját bőrömön tapasztaltam” – Gulácsit és Orbán Willit megmenti az új edző

Úgy tűnik, Ole Werner vezetőedzői kinevezésével némi józan ész is érkezett Lipcsébe. Az RB Leipzig vezetői már-már lapátra tették Gulácsi Pétert és Orbán Willit, noha mindketten 10 éve szolgálják a Bundesliga-csapatot, élő szerződésük van, és ami a legfontosabb: az előző, gyengébben sikerült szezon nem rajtuk múlt, hiszen a kapust az év kapusává választották, a csapatkapitány védő pedig még gólszerzésben is villogott. Most az új trénerük a jelek szerint nem is akarja elengedni őket.

Gulácsit és Orbánt (a háttérben) mégis megtartanák Lipcsében? (Fotó: picture alliance)

Legalábbis erősen erre utal, ahogy Werner beszélt velük kapcsolatban. A Lipcse hétfőn kezdi az edzéseket az új szezonra, de a játékosok már péntektől részt vesznek a felkészülést megelőző teszteken. Ezt kihasználva, a Gulácsinál csak két évvel idősebb (37 esztendős) szakvezető már a hétvégén elbeszélget a focistákkal, hogy személyesen is megismerje őket, és megalapozottan dönthessen a jövőjükről. A jelenleg 35 fős keretet ugyanis úgy kell 9-10 emberrel kevesebbre szűkíteni, hogy abba még új szerzemények is beleférjenek. Lesz tehát távozó bőven – kérdés, hogy a két magyar klubikon is távozik-e a fiatalítás és spórolás jegyében. Új edzőjük szavaiból úgy tűnik, ő inkább nagyon is számítana rájuk.

A Bild értesülése szerint Ole Werner már pénteken találkozik Gulácsival, szombaton pedig Orbánnal. Utóbbinak könnyebb a helyzete, mert fiatalabb (32 éves), még két évig köti szerződés a klubhoz – míg Gulácsi már 35, ráadásul már az előző szezonban is ott toporgott mögötte az utódának szánt, méregdrágán (10 millió euróért, azaz 4 milliárd forintért) nyilván nem a kispadra szánt 23 éves Maarten Vandevoordt. Amikor a „nagy öregekről” kérdezték, új edzőjük szavaiból arra lehetett következtetni, hogy Orbán jó eséllyel a csapatkapitányi poszton is maradhat, de Gulácsiról sem úgy beszélt, mint akitől szabadulni akarna.

„Szó sincs róla, hogy most rögtön muszáj változtatásokat bevezetnünk” – utalt arra Werner, hogy a keret újratervezését két-három átigazolási szezonra tervezik, nem egyik napról a másikra.

Werner pár hete megszenvedte Gulácsi bravúrjait

Gulácsi Péter személyében van valakink, aki az utóbbi években kiegyensúlyozottan jó teljesítményt nyújtott. Ezt nemrég a saját bőrömön is megtapasztaltam

– utalt a májusi, utolsó előtti Bundesliga-forduló meccsére, amikor a még általa irányított Werder Bremen szinte csak Gulácsi második félidei bravúrjai miatt volt képtelen legyőzni a lipcseieket (0-0). A cikk szerint ugyan Werner nagyon jó véleménnyel van Vandevoordtról is, de Gulácsi méltatása nem úgy hangzott, mintha a kispadra vagy akár a lelátóra akarná száműzni a pár hete még az orra előtt parádézó magyar légióst.