Idegőrlő napok, állásinterjún dől el Gulácsi és Orbán Willi jövője

Pénteken az ilyenkor szokásos egészségügyi felmérésekkel kezdődik az RB Leipzig labdarúgóinak felkészülése a 2025/26-os szezonra. Gulácsi Péter, Orbán Willi és csapattársaik most először találkoznak az új edzőjükkel, a Lőw Zsoltot váltó Ole Wernerrel, aki hétfőn vezényli az első edzést, de már addig is egyéni beszélgetésekre készül a játékosokkal. Ezek felfoghatók akár állásinterjúként is, hiszen a szakvezető a személyes benyomásait is figyelembe véve dönt majd többek – így a 10 éve Lipcsében szolgáló magyar klubikonok – sorsáról.

Gulácsi Péter (balra) és Orbán Willi: a nagy döntés előtt személyesen is meg akarja ismerni őket az új edzőjük Fotó: Getty Images

A jelenlegi, mintegy három tucatnyi futballistából úgy akarnak legfeljebb 26 fős keretet összeállítani, hogy még új erősítésekre is készülnek. Az előző Bundesliga-szezon legjobb kapusának választott Gulácsi és a csapatkapitány, védő létére 5 gólos Orbán nem a teljesítménye, hanem a kora és a magas fizetése miatt került veszélybe az anyagilag megszorult klubnál. Persze nem eszik ennyire forrón a kását, a kapus szerződése még egy, a védőé két évig érvényes, és a lipcsei vezetők sem akarják egyetlen átigazolási szezonban teljesen átalakítani a keretet. Marcel Schäfer sportigazgató az edző bemutatkozó sajtótájékoztatóján kiemelte: nem egyik napról a másikra, hanem fokozatosan építenék át a csapatot, de Wernertől azt várják, jövőre vezesse vissza őket a nemzetközi kupaszereplésre.

Gulácsi már bizonyított Ole Wernernek

Többek között a kapuskérés sem tisztázott még. Gulácsi mögött már egy éve ott toporog a 12 évvel fiatalabb, ráadásul 10 millió euróért (4 milliárd forint) nyilván nem örök kispadozásra vásárolt belga Maarten Vandevoordt.

– Személyesen is meg kell ismernem mindenkit. A játékosokat eddig csak videoelemzésekből ismerem – mondta Ole Werner, noha pár hete a pálya széléről tapasztalhatta meg, milyen remek kapus Gulácsi: májusban, a bajnokság utolsó előtti fordulójában a Lipcse úgy húzta ki 0-0-val az általa drigált Werder Bremen vendégeként, hogy a 35 éves magyar klasszis szinte egymaga tartotta a csapatát bravúros védéseivel.