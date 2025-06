Legendáknak mutat ajtót az RB Leipzig – Gulácsi és Orbán is a távozók között

Noha abszolút nem így indult, végül pocsék évet zárt az elmúlt szezonban az RB Leipzig: a bajnokságban nem tudták kivívni a nemzetközi kupaszereplést, a német kupában kiestek az elődöntőben, míg a Bajnokok Ligájában az alapszakaszból sem tudtak továbbjutni. A klubvezetés ezért úgy döntött, átalakítja a csapatot, és többek között olyan labdarúgókat is elküldenek – lásd a 34 éves Gulácsi Péter és a 32 éves Willi Orbán –, akiken semmi sem múlt, egészen kíváló teljesítményt nyújtottak a 2024/25-ös szezonban. Rajtuk kívül olyan lipcsei legendáknak mutatnak még ajtót a Bild információi szerint, mint Yussuf Poulsen (30), Kevin Kampl (34) és Lukas Klostermann (28).

Gulácsi csapattársa, Willi Orbán is kénytelen távozni Lipcséből Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Orbán és Gulácsi egyénileg remek szezont tudhat maga mögött

Az ok egyszerű, a fent nevezett játékosok fizetése olyan magas, hogy a lipcsei klub ezt már nem szeretné finanszírozni, főleg úgy, hogy a nemzetközi kupaszereplésből egy eurócentre sem számíthatnak. Egy biztos, Gulácsi Péter és Willi Orbán teljesítményén semmi nem múlt. Orbánt a világ labdarúgásának statisztikáival és eredményeivel foglalkozó tekintélyes WhoScored portál beválogatta az öt top bajnokság álomcsapatába, és a Bundesligából rajta kívül a Leverkusentől éppen a Liverpoolba tartó Florian Wirtz , a Bayern München két sztárja, Harry Kane és Jamal Musiala került be. Orbán ilyetén elismerése érthető, ha megnézzük a portál által vizsgált legfontosabb statisztikai adatokat az elmúlt idényben:

ötször volt eredményes,

167 szerelés

104 fejpárbaj megnyerése

7,08-as WhoScored-értékelés.

Gulácsi Péter ugyanakkor a The Athletic után a Kicker szaklapnál is a német élvonal legjobb kapusa lett, ráadásul ő nyerte el a Fehér Kesztyű díjat is, amit az a Bundesligában védő kapus kap, aki a legtöbb gólnélküli találkozót tudja lehozni egy adott szezonon belül. Nos, Gulácsi 14 alkalommal őrizte meg a hálóját a góltól, és az egész szezonban 71.9 százalékos védési hatékonysággal állta az ellenfelek rohamát. A német Kicker az idény során hatszor választotta be a magyar hálóőrt a forduló legjobb csapatába, összességében pedig úgy látták a szaklapnál, hogy egy instabil gárda legstabilabb pontja volt a szezonban.