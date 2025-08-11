Egy meccs után máris ítéletet mondtak Szoboszlairól és Kerkezről is Liverpoolban

A Liverpool 2–2-es döntetlen után tizenegyesekkel maradt alul a Crystal Palace ellen a Wembleyben rendezett angol Szuperkupa-döntőn. Szoboszlai Dominik lendületes, de helyenként kockázatos játékkal, Kerkez Milos biztató, ám védekezési hibákkal tarkított debütálással, Mohamed Szalah pedig gyenge, kihagyott büntetővel kezdte a szezont - legalábbis ezt tükrözik a szurkolók és a szakportálok értékelései.
Az angol Szuperkupa fináléja nemcsak az eredmény, hanem a játék képe miatt is csalódást keltett a Liverpoolnál. Arne Slot csapata támadásban mutatott biztató jeleket, de a védelem sebezhetősége és a kulcsjátékosok hibái a trófeába kerültek. A mérkőzés végén a Crystal Palace 3–2-re nyert tizenegyesekkel, miután rendes játékidőben 2–2-es döntetlenre végeztek Szoboszlai Dominikék.
Kerkez Milos debütálása összességében reményt keltő volt, de a hibák is szembetűntek. A fiatal balhátvéd többször is bátran tört előre, egy pontos beadásából Ekitike nagy helyzetbe került, de a védekezésben még nem érzi tökéletesen a liverpooli rendszer ritmusát. Sarr egyenlítő gólja előtt a Van Dijk–Kerkez összhang hiánya látványosan megbosszulta magát. Három portál is 6-osra értékelte – ez a “korrekt, de semmi több” kategória.
Szoboszlai Dominik játékában egyszerre volt jelen a kreativitás és a meggondolatlanság. A Frimpong-gól előtti keresztlabdája mesteri volt, de több labdavesztése is komoly Palace-helyzetet eredményezett. A This Is Anfield 7-est adott, a Liverpool Echo 6-ost, a Liverpool.com viszont keményen, 5-össel értékelte, kiemelve, hogy a védekezés támogatása helyenként hiányzott. A szurkolók is kettős képet festettek róla: lendület és minőség van benne, de a kockázatos megoldások sokszor visszaütnek.
Mohamed Szalah talán pályafutása egyik leggyengébb meccsét játszotta liverpooli színekben: kapura alig volt veszélyes, és a tizenegyesét messze a kapu fölé rúgta. Ez a teljesítmény több helyen is mindössze 4-es vagy 5-ös osztályzatot ért – ami a világklasszis egyiptominál ritka, de most teljesen indokolt.
Virgil van Dijk hibái kulcsfontosságúak voltak a vereségben: előbb büntetőt érően szabálytalankodott Sarr ellen, majd rossz ütemben lépett fel, így a szenegáli játékos teljesen üresen futhatott a kapu felé, ezzel megszerezve második Palace-gólt. A szurkolók egy része már most új középhátvédeket követel.
A pozitívumok oldalán Florian Wirtz és Hugo Ekitike neve állt. A német irányító gólpasszal mutatkozott be, Ekitike pedig már a negyedik percben betalált. Frimpong gólja is bekerült a meccs legszebb pillanatai közé, még ha nem is kapura lövésnek, hanem beadásnak szánta a találatot - írja az Origo.
A mérkőzés összképe szerint a Liverpool támadásban képes villanni, főleg az új igazolások révén, de a védelem instabil, a kulcsemberek közül pedig többen is bőven a tudásuk alatt teljesítettek. Szoboszlai és Kerkez számára ez figyelmeztető: a szezon során a biztató jeleket gyorsan stabil teljesítményre kell váltaniuk, különben könnyen kikerülhetnek a kezdőből.
