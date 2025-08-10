Szoboszlai helyett egy másik magyar név került fel az Aranylabda-listára

Kíváncsian várták a magyar szurkolók, hogy a Liverpoollal angol bajnok Szoboszlai Dominik ott lesz-e azon a 30 fős listán, akik közül kikerül az Aranylabda idei nyertese. Csütörtökön pedig nyilvánosságra hozták a várva várt névsort, amelyre Szoboszlai sajnos nem, a magyar származású, svéd válogatott Gyökeres Viktor viszont felkerült. A részletekről augusztus 7-i cikkünkben írtunk, amit ezen a linken olvashatsz el.

Szoboszlai nem került fel az Aranylabda-listára – Fotó: David Balogh

Az RB Leipzig labdarúgócsapatánál az egyik legnagyobb kérdés, hogy az egyedüliként pazar szezont maga mögött tudó magyar klubikon, Gulácsi Péter vagy 12 évvel fiatalabb belga posztriválisa, Maarten Vandevoordt lesz-e az első számú kapus. Fontos kérdés, így Frederik Gössling kapusedző véleményét is figyelembe véve döntenek majd a következő napokban.

Ráadásul még Willi Orbánról sem határoztak!

„Ezt valószínűleg a héten tisztázzuk majd. Ha Willi játszik, mindig érződik a jelenléte a csapat számára, jól teljesít és vállalja a felelősséget. Egyelőre ennyit tudok mondani erről" – mondta Werner, aki tehát nagyra tartja az 58-szoros magyar válogatott védő vezetői képességeit.