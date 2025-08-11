Szoboszlai is kivette a részét a Liverpool-szurkolók legnagyobb öröméből

Magyar segítség is kellett a Premier League-történelem rekordjához. Négy gólt Szoboszlai Dominik szerzett a pazar termésből.
Érdekes toplistát közölt az angol Premier League 33 éves történelméről a Transfermarkt. A labdarúgás statisztikáival foglalkozó portál a világ legerősebb bajnokságának pénteki rajtja (Liverpool-Bournemouth, 21.00, tv: Match 4) előtt közölte: eddig az Anfielden esett a legtöbb gól a topligás meccseken. Ebből az utóbbi két szezonban Szoboszlai Dominik is vastagon kivette a részét.
A címvédő Liverpool legendás otthonát sorrendben az Old Trafford (Manchester United), a Stamford Bridge (Chelsea) és a Goodison Park (Everton) követi az örökranglistán.
Az Anfield bámulatos, 1801 gólos termésében benn van az a négy találat is, amelyeket Szoboszlai szerzett a Pool hazai bajnoki meccsein. Középpályásunk eddig összesen kilencszer volt eredményes az angol csúcsbajnokságban, saját közönsége előtt ebből jutott egy-egy gól sorrendben az Aston Villa (3-0), a Chelsea (4-1), az Ipswich (4-1) és a Newcastle (2-0) ellen; sőt a tíz PL-gólpassza felével is a hazai termést gyarapította a Nottingham (3-0, két assziszt), a Tottenham (5-1, két assziszt) és az Arsenal ellen (2-2).
1. Anfield (Liverpool) 1801 (633 meccsen)
2. Old Trafford (Manchester United) 1798 (633)
3. Stamford Bridge (Chelsea) 1768 (633)
4. Goodison Park (Everton) 1653 (633)
5. St James’ Park (Newcastle) 1541 (551)
6. Villa Park (Aston Villa) 1445 (576)
7. White Hart Lane (Tottenham) 1349 (483)
8. Etihad Stadium (Manchester City) 1302 (415)
9. Selhurst Park (Crytal Palace) 1161 (463)
10. Emirates Stadium (Arsenal) 1101 (371)
