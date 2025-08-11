Szoboszlai is kivette a részét a Liverpool-szurkolók legnagyobb öröméből

Érdekes toplistát közölt az angol Premier League 33 éves történelméről a Transfermarkt. A labdarúgás statisztikáival foglalkozó portál a világ legerősebb bajnokságának pénteki rajtja (Liverpool-Bournemouth, 21.00, tv: Match 4) előtt közölte: eddig az Anfielden esett a legtöbb gól a topligás meccseken. Ebből az utóbbi két szezonban Szoboszlai Dominik is vastagon kivette a részét.

Szoboszlai az Anfield légterében: legutóbb tavasszal, a Newcastle ellen ünnepelte így a hazai bajnoki gólját Fotó: CameraSport

A címvédő Liverpool legendás otthonát sorrendben az Old Trafford (Manchester United), a Stamford Bridge (Chelsea) és a Goodison Park (Everton) követi az örökranglistán.

Szoboszlai 9 gólban volt benne vastagon

Az Anfield bámulatos, 1801 gólos termésében benn van az a négy találat is, amelyeket Szoboszlai szerzett a Pool hazai bajnoki meccsein. Középpályásunk eddig összesen kilencszer volt eredményes az angol csúcsbajnokságban, saját közönsége előtt ebből jutott egy-egy gól sorrendben az Aston Villa (3-0), a Chelsea (4-1), az Ipswich (4-1) és a Newcastle (2-0) ellen; sőt a tíz PL-gólpassza felével is a hazai termést gyarapította a Nottingham (3-0, két assziszt), a Tottenham (5-1, két assziszt) és az Arsenal ellen (2-2).