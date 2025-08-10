Arne Slot nem kertel, Mo Szalah helyére igazolt csatárt a Liverpool

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot elárulta, számos oka van annak, hogy a Vörösök szerződtették Jeremie Frimpongot. Az egyik például Mo Szalah helyettesítése, hiszen az egyiptomi csatár december 21. és január 18. között az Afrikai Nemzetek Kupája miatt elhagyja a klubot – írja a Mirror.

A Liverpool edzője, Arne Slot mindenre felkészült Fotó: Catherine Ivill/AMA

Az angol csapat 29 millió fontért szerződtette Frimpongot a Bayer Leverkusentől, és elsősorban jobb oldali védőként számolnának vele. Azonban Slot szerint a holland játékos sokoldalúbb, és más poszton is bevethető. Például Szalah helyett.

Jeremie Frimpongot azért igazoltuk le, mert úgy gondoljuk, hogy jobbhátvédként bevethető, sőt, szélsőként is játszhat. Arra is gondoltunk, hogy Mo Szalah hiányozni fog legalább hat mérkőzésen, és ez elég sok a Premier League-ben, főleg, ha megnézzük, milyen jól teljesített a tavalyi szezonban. Szóval Frimpong szerződtetése több okból történt, de az egyik az volt, hogy ő helyettesítheti Szalah-t. Van más lehetőségem is Szalah pótlására, de Jeremie mindenképpen egyike azoknak

– indokolta Slot.

Tétmeccs vár a Liverpool csapatára

A Liverpool vasárnap már tétmérkőzést játszik, 16 órakor a Wembley Stadionban a Crystal Palace-szal találkozik a Community Shield-meccsen.