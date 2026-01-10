Szívszorító bejelentést tett a Chelsea focistája: már csak pár napja maradt hátra

Lamisha Musonda, a Chelsea korábbi játékosa nemrég bejelentette, jó, ha pár napja maradt már csak hátra. A 33 éves belga focista ekkor a közösségi médiában osztotta meg a lesújtó hírt, miszerint az elmúlt két évben egy olyan betegséggel küzdött, ami miatt mostanra kritikussá vált az állapota, így jelenleg attól tart, nem sok ideje maradt már ezen a földön.

Pár napja maradt hátra a fiatal focistának / Fotó: Andreas Gora / Northphoto

Szívszorító bejelentést tett a fiatal focista

Musonda - aki az ifjúsági karrierjét az Anderlechtben kezdte, mielőtt 2012-ben a Chelsea akadémiájára igazolt volna -, a napokban az Instagram-oldalán osztotta meg a lesújtó fejleményeket a rajongóival.

Miután rájöttem, hogy már csak néhány napom maradt hátra, arra is ráébredtem, milyen sokan álltak mellettem, és mindig őrizni fogom az emlékeket. Az élet nehéz, de a kilátás nagyszerű

- fogalmazta meg gondolatait a fiatal játékos, majd kiemelte, az élet tele van hullámvölgyekkel, miközben senki sem érti igazán, mekkora fájdalommal kell megküzdenie valakinek az útja során.

Az elmúlt pár év nagyon kemény és kimerítő volt számomra. Szomorúan kell tudatnom veletek, hogy küzdök azért, hogy az egészségem helyreálljon, ezért maradtam távol mostanában a közösségi médiától. Mostanra azonban szembe kellett néznem azzal, az állapotom kritikus, és jelenleg már csak az életben maradásért harcolok

- tette hozzá Musonda, kiemelve, hogy nem adja fel: a családjával karöltve egészen az utolsó lélegzetvételéig küzdeni fog, mialatt azt is elárulta, hálás, amiért ilyen csodálatos életet élhetett korábban.

Rengeteg fantasztikus ember van, akinek szeretnék majd személyesen is köszönetet mondani, és fáj, hogy erre talán már soha nem lesz lehetőségem. Mindannyiótokat szeretlek

- zárta a bejegyzését a focista, akinek a kommentszekcióban többek közt a belga válogatott és korábbi Chelsea-sztár, Romelu Lukaku, valamint a Chelsea egykori menedzsere, Marina Granovszkaja is szívből jövő üzenetet küldött, amelyben támogatásukról biztosították Musondát, valamint arra biztatták, maradjon erős és küzdjön tovább.