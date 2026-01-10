Varga Barnabás miatt újra előkerült a neve, ő lehet a Fradi csatára

Varga Barnabásért tekintélyes összeget kapott a Ferencváros a görög AEK Athéntól, így a Fradi most bátrabban kereshet csatárt a válogatott játékos pótlására. Sőt, lehet, hogy a 4,5 millió euróból (1,8 milliárd) forintból semmit nem kell költeni. Afimico Pululu, a lengyel Jagiellonia Bialystok angolai támadója már tavaly nyáron is felkeltette a zöld-fehérek érdeklődését, akkor azonban maradt klubjánál. Időközben csökkent is az ára, mivel idén nyáron lejár a szerződése.

Pululu nagy erőssége lehetne a Fradinak Fotó: NurPhoto via AFP

A lengyel csapat egyelőre nem adja Pululut, mivel a Jagiellonia fontos meccsre készül a Konferencia-ligában, erre az átigazolási szezon után kerül sor, februárban. Nyáron viszont ingyen jöhetne a játékos, akinek az értékét a Transfermarkt 4 millió euróra (1,6 milliárd forintra) becsüli. Ha a Ferencváros tud várni még nyárig, akkor nem kell fizetnie Pululuért, kérdés, hogy a lengyelek elengednék-e a csatárt már januárban.

Válogatott focista is jöhet a Fradiba Varga Barnabás helyére

A Fradi vezetői emellett a hazai piacon is körülnéztek. A legnagyobb fogás a Puskás Akadémia válogatott játékosa, Lukács Dániel lenne, aki tavaly ősszel robbant be az élvonal mellett a nemzeti együttesbe. Lukács két gólt is szerzett a vb-selejtezőkön. Mindenképpen nagy szó lenne, ha Felcsútról érkezne a Fradi új csatára.