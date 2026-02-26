„Nem lesz könnyű” – Kubatov Gábor mindenre felkészült a Fradi meccse előtt

Negvenegy év után nyerhet magyar csapat párharcot az európai kupák tavaszi sorozatában. A Ferencváros csütörtök este a bolgár Ludogorecet fogadja (18.45, tv: M4 Sport), az idegenbeli 2-1-es vereség után kell kiharcolni a továbbjutást az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. A Fradi–Ludogorec-találkozón a magyar bajnoknak mindenképpen győznie kell a továbbjutáshoz.

Győzni kell a Fradi–Ludogorec-meccsen – Fotó: Adam Molnar

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke csütörtök reggel posztolt a közösségi oldalán a nagy meccs előtt. A mindig optimista és elszánt vezető továbbjutást vár, de tudja, nem lesz könnyű dolguk.

Nem lesz könnyű, de meg kell csinálni!

– írta a közösségi oldalára Kubatov Gábor.

Fradi-Ludogorec: portugál ellenfél jöhet

A Ferencváros egygólos sikerrel hosszabbítást harcolhat ki, ennél fölényesebb siker automatikus továbbjutást jelenthet. A győztesre a nyolcaddöntőben portugál csapat, a Porto vagy a Braga vár.