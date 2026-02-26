„Nem lesz könnyű” – Kubatov Gábor mindenre felkészült a Fradi meccse előtt
Az elnök üzent a csütörtök esti kupameccs előtt. Kubatov Gábor nem ígért könnyű estét a Fradi–Ludogorec-összecsapásra.
Negvenegy év után nyerhet magyar csapat párharcot az európai kupák tavaszi sorozatában. A Ferencváros csütörtök este a bolgár Ludogorecet fogadja (18.45, tv: M4 Sport), az idegenbeli 2-1-es vereség után kell kiharcolni a továbbjutást az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. A Fradi–Ludogorec-találkozón a magyar bajnoknak mindenképpen győznie kell a továbbjutáshoz.
Kubatov Gábor, a Fradi elnöke csütörtök reggel posztolt a közösségi oldalán a nagy meccs előtt. A mindig optimista és elszánt vezető továbbjutást vár, de tudja, nem lesz könnyű dolguk.
Nem lesz könnyű, de meg kell csinálni!
– írta a közösségi oldalára Kubatov Gábor.
Fradi-Ludogorec: portugál ellenfél jöhet
A Ferencváros egygólos sikerrel hosszabbítást harcolhat ki, ennél fölényesebb siker automatikus továbbjutást jelenthet. A győztesre a nyolcaddöntőben portugál csapat, a Porto vagy a Braga vár.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre