RETRO RÁDIÓ

„Nem lesz könnyű” – Kubatov Gábor mindenre felkészült a Fradi meccse előtt

Az elnök üzent a csütörtök esti kupameccs előtt. Kubatov Gábor nem ígért könnyű estét a Fradi–Ludogorec-összecsapásra.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26. 11:30
Módosítva: 2026.02.26. 15:09
fradi ludogorec kubatov gábor

Negvenegy év után nyerhet magyar csapat párharcot az európai kupák tavaszi sorozatában. A Ferencváros csütörtök este a bolgár Ludogorecet fogadja (18.45, tv: M4 Sport), az idegenbeli 2-1-es vereség után kell kiharcolni a továbbjutást az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. A Fradi–Ludogorec-találkozón a magyar bajnoknak mindenképpen győznie kell a továbbjutáshoz.

Győzni kell a Fradi-Ludogorec meccsen
Győzni kell a Fradi–Ludogorec-meccsen – Fotó: Adam Molnar

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke csütörtök reggel posztolt a közösségi oldalán a nagy meccs előtt. A mindig optimista és elszánt vezető továbbjutást vár, de tudja, nem lesz könnyű dolguk.

Nem lesz könnyű, de meg kell csinálni!

– írta a közösségi oldalára Kubatov Gábor.

Fradi-Ludogorec: portugál ellenfél jöhet

A Ferencváros egygólos sikerrel hosszabbítást harcolhat ki, ennél fölényesebb siker automatikus továbbjutást jelenthet. A győztesre a nyolcaddöntőben portugál csapat, a Porto vagy a Braga vár.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu