Kubatov Gábor mandinerből rúgott bele a baloldali sajtóba

Balmazújvárosban 2026. február 8-án időközi önkormányzati választást tartottak, ahol Nagy Zoltán, a Fidesz–KDNP jelöltje nyert a kihívó Molnár Péter, a tiszás előtt. Ez a győzelem a kormánypártoknak többséget biztosít a helyi képviselő-testületben, amely hónapok óta patthelyzetben volt. Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója Facebook-oldalán tett rendet az erőben – írja a Bors.

Kubatov Gábor a Facebookon magyarázta el, hogy miért tiszás a kikapott balmazújvárosi jelölt, hogy miért lúzer, az nem szorul magyarázatra Forrás: Facebook

Lebuktatják a tiszás lúzert

A győzelem után Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója Facebook-oldalán rendet tett az erőben, videóban kommentálta az eredményt.

Ti erőltettétek, hogy ez egy Tisza–Fidesz-meccs legyen. Látom, hogy az összes baloldali portál azon van felháborodva, hogy tiszásnak neveztem a balmazújvárosi lúzert, aki az álfüggetlen jelölt volt. Először is Molnár Péter többször is elmondta a saját oldalán, hogy tiszás, és kormányváltást, sőt annyira Magyar Péter kedvében akart járni, hogy a Tiszával közös lakossági fórumokat szervezett. Ezenfelül a helyi Tisza Sziget pedig egyenesen felszólította az balmazújvárosiak szavazzanak Molnár Péterre. Aztán a végén, amikor zacskó van, akkor már tagadják, nincs valami zavar az erőben?

– mondja Kubatov Gábor Facebook-videójában. De! Nagy zavar van az erőben. Illetve volt, mert Kubatov Gábor rendet tett benne.

A balmazújvárosi győzelemből is kiderül „a magyar emberek átlátnak a szitán”, és megmutatják, hogy

nem lesz brüsszeli bábkormány Magyarországon.

A Tisza és a baloldali média hiába igyekezett azt hazudni, hogy tiszás a helyi időköziben, de így is úgy is a valós választói akarat és a helyi viszonyok egyértelműen a Fidesz–KDNP jelöltje mellett szóltak. A Fidesz győzelme nemcsak egy mandátum megszerzését jelenti Balmazújvárosban, hanem – a Fidesz pártigazgatójának szavaival élve – az ellenzéki himihumi stratégiák elutasítását is a választók részéről.