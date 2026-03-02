Felfüggesztette a földgázkitermelést a világpiac 20 százalékát biztosító Katar
Ilyen helyzetben elképesztő felelőtlenség, hogy Zelenszkij és Tisza együtt dolgozik az orosz energia kivezetésén.
Kitört a háború a Közel-Keleten, Katar pedig, amely a világ földgáztermelésének 20 százalékát adja, döntött és felfüggesztette a földgázkitermelést.
Egy ilyen kritikus helyzetben elképesztő felelőtlenség, hogy Volodimir Zelenszkij és Tisza Párt együtt dolgozik az orosz energia kivezetésén Magyarországról.
