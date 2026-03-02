RETRO RÁDIÓ

Felfüggesztette a földgázkitermelést a világpiac 20 százalékát biztosító Katar

Ilyen helyzetben elképesztő felelőtlenség, hogy Zelenszkij és Tisza együtt dolgozik az orosz energia kivezetésén.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.02. 15:23
Módosítva: 2026.03.02. 15:38
Kitört a háború a Közel-Keleten, Katar pedig, amely a világ földgáztermelésének 20 százalékát adja, döntött és felfüggesztette a földgázkitermelést.

Fotó: Kuklis István/Képünk illusztráció

Egy ilyen kritikus helyzetben elképesztő felelőtlenség, hogy Volodimir Zelenszkij és Tisza Párt együtt dolgozik az orosz energia kivezetésén Magyarországról.

