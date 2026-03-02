„Rosszabb már nem is lehetne” – így látja Vilmos és Harry kapcsolatát a királyi szakértő

Örök viszály vár rájuk? A két testvér már hosszú évek óta hadilábon áll egymással. A királyi szakértő most lerántotta a leplet Vilmos és Harry kapcsolatáról.

Menthetetlen Vilmos és Harry kapcsolata? (Fotó: i-Images / eyevine / Northfoto)

A szakértő szerint ennél rosszabb már nem is lehet Vilmos és Harry kapcsolata

Egy királyi szakértő szerint Vilmos és Harry herceg kapcsolata végérvényesen megszakadt. Az egykor szoros viszonyt ápoló fivérek évek óta viszályban áll egymással. A két testvér közötti feszültség azonban tovább fokozódott, amikor Harry 2020-ban úgy határozott, hogy visszavonul a királyi kötelezettségeitől.

Vilmos és Harry a hírek szerint már nem beszél egymással. Állítások szerint a néhai Erzsébet királynő 2022-es temetése óta egy szót sem váltottak.

A Daily Mirror királyi tudósítója, Russell Myers feltárta az igazságot Vilmos herceg és öccse kapcsolatáról. A HELLO! magazin A Right Royal Podcast című műsorának legutóbbi epizódjában a szakértő így nyilatkozott a műsorvezetőknek:

„Minden, amit erről a kapcsolatról hallok, azt sugallja, hogy ennél rosszabb már nem is lehetne! Ennek vége”.

Russell Myers így folytatta: „Rengeteg minden történik mostanában. Vilmosnak és Katalinnak három kisgyermeke van, György hamarosan elkezdi a középiskolát. Emellett komolyan aggódnak a király egészségi állapota miatt, mármint most remekül van, de még mindig kezelés alatt áll, és Katalin is most fejezte be a saját kezelését.”

A szakértő hozzátette, hogy Wales hercegének és hercegnéjének a királyi viszályon kívül is bőven akad teendője. Ha pedig megnézzük a számukra fontos dolgok listáját, akkor bizony ennek a listának az alján kap csak helyet a Harryvel való kapcsolat.

Bár elég sötét képet festett fel a szakértő, végül mégis némi reménnyel a hangjában zárta szavait: „Talán majd a jövőben eljön az ideje a békülésnek...”.

A 42 éves Harry korábban nyilvánosan beszélt a megromlott testvéri kapcsolatáról, kitérve rá, hogy Vilmos herceg 2019-ben fizikailag is rátámadt. A Harry és Vilmos közötti szakadék az évek során tovább mélyült, különösen a 2022-es Harry & Meghan című Netflix-dokumentumsorozat, valamint a 2023-as, sok mindent feltáró Tartalék című memoár megjelenése után.