Vilmos herceg nem hallgat tovább: jön az ő önéletrajzi könyve is

A királyi család követői közül mindenki ismeri Harry herceg oldalát, Vilmos hercegét a múltról azonban senki. III. Károly és Diána hercegné fiatalabbik gyermeke ugyanis, mint ismert, mindent kiadott magából Tartalék című önéletrajzi könyvében. Bátyja azonban sosem tett így. Egészen mostanáig. A trónörökös ugyanis vallomást tett.

Vilmos herceg nem hallgat tovább: jön az ő szemszöge. Fotó: Max Mumby/Indigo / Getty Images

A hercegi testvérek sokáig elválaszthatatlannak tűntek, de Harry Katalinhoz is közel állt. A könyv megjelenése, a híres 2021-es Oprah Winfrey-nek adott interjú azonban mindent romba döntött. Vilmos pedig eddig hallgatott. Érkezik ugyanis az új királyi életrajz, amelyet Russel Myers írt a leendő király nézőpontjából. Az alkotás a palotához közeli bennfentesek és a walesi hercegi párhoz közel álló források exkluzív megszólaltatásával készült. Címe: Vilmos és Katalin: Bensőséges történetek.

Vilmos herceg is kitálalt

A hírek szerint az önéletrajz górcső alá veszi majd III. Károly és fiainak kapcsolatromlását és Vilmos korábbi aggodalmát az öccse iránt. Azt is, hogy habár Harry szerint 2019-ben már megromlott a kapcsolata bátyjával, Vilmos nem tud egy konkrét fordulópontra emlékezni:

Ő egyszerűen úgy érzi, hogy valahol, útjuk során, amit lehetetlen megmondani mikor, egyszerűen elvesztette testvérét, aki paranoiássá, dühössé, megszállottá vált, és erősen a múltba kapaszkodott

- fogalmazott Myers a trónörökös kapcsán elárulva, azt is megtudta, Vilmos figyelmeztette öccsét: lassabban haladjon Meghannel. De közölte, Katalin és Károly betegségére is kitér majd:

A walesi hercegné és a király diagnózisa, amely néhány napon belül követte egymást, a modern királyi történelem egyik legpéldátlanabb időszakát hozta el. Ez a könyv mélyen személyes betekintést nyújt Vilmos herceg és a hercegné tapasztalataiba, akik megpróbáltatásokkal néztek szembe, és megerősödve kerültek ki belőlük. Ez pedig tovább erősítette elképzelésüket arról, hogyan kívánják alakítani a monarchia jövőjét

- idézte az írót a Mirror.