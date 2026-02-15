RETRO RÁDIÓ

Vilmos herceg jövőbelátó, itt van rá a bizonyíték

A trónörökös a botrányok előtt sem kedvelte túlságosan nagybátyát. Vilmos herceg már korábban is kérte András eltávolítását.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 13:00
Vilmos herceg András herceg brit királyi család

Vilmos herceg közel hét évvel ezelőtt megpróbálta eltávolítani a királyi életből a botrányba keveredett nagybátyját, András Mountbatten-Windsort, miután az utóbbi katasztrofális interjút adott a BBC Newsnight című műsorában. 

Vilmos herceg már a botrányok kitörése előtt is megakart szabadulni nagybátyától
Vilmos herceg már a botrányok kitörése előtt is megakart szabadulni nagybátyától
Fotó: PA/Northfoto

Vilmos herceg jóval a botrányok előtt szembeszállt Andrással

A Daily Mirror királyi szerkesztőjének, Russell Myersnek a William & Catherine: The Intimate Inside Story című új könyvéből származó részletekből kiderül, hogy a walesi herceg nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy apja, az akkori Károly herceg és nagymamája, II. Erzsébet királynő lépéseket tegyenek a megszégyenült András ellen. 

Myers február 26-án megjelenő könyvében ír Vilmos herceg azonnali reakciójáról a botránnyal kapcsolatban, és arról, hogy sürgősen megkereste apját és nagymamáját ezzel kapcsolatban. 

Myers így ír: 

Az interjú katasztrófa volt, nemcsak András számára, akinek hírneve romokban hevert, hanem az egész monarchiának is. Hirtelen a palota teljes körű tűzharcba keveredett, és egyre mélyülő kérdések merültek fel a modern világban betöltött szerepéről, sőt, akár a túléléséről is. 

Vilmos herceg már korábban is aggódott a jövő miatt

A következmények után Vilmos beszélt Károly királlyal és az egykor királynővel, arra kérte őket, hogy tegyenek azonnali lépéseket, mert nemcsak a közvélemény negatív reakciójától tartott, hanem a saját jövőjétől is. 

Egy forrás azt mondta: 

Ha megérted, hogy minden, ami itt és most történik, hatással van a jövőre, Vilmos jövőjére, akkor nagyon könnyű beleélni magad a helyébe. Soha nem szerette túlságosan a nagybátyját, és azt akarta, hogy azonnal tűnjön el a képből, mielőtt a botrány tovább folytatódik. Vilmos véleménye szerint [András] saját maga keverte magát ebbe a zűrzavarba, ezért hagyni kellene, hogy a családtól távol, saját erejéből oldja meg a helyzetet. 

Myers könyvének megjelenése után Vilmos herceg és Katalin hercegnő nyilatkozatot tettek közzé, amelyben arra kérték a közvéleményt, hogy ne feledkezzenek meg az áldozatokról, miközben egyre több vád merül fel az Epstein-aktákból. 

A herceg és hercegnő hivatalos szóvivője a héten, Vilmos szaúd-arábiai látogatásának kezdetén Rijádban újságíróknak nyilatkozva elmondta: 

Megerősíthetem, hogy a herceg és a hercegnő mélyen aggódnak a folyamatos leleplezések miatt. Gondolataik továbbra is az áldozatokra összpontosulnak.

- olvasható az Express cikkében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu