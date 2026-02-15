Vilmos herceg jövőbelátó, itt van rá a bizonyíték

Vilmos herceg közel hét évvel ezelőtt megpróbálta eltávolítani a királyi életből a botrányba keveredett nagybátyját, András Mountbatten-Windsort, miután az utóbbi katasztrofális interjút adott a BBC Newsnight című műsorában.

Vilmos herceg már a botrányok kitörése előtt is megakart szabadulni nagybátyától

Fotó: PA/Northfoto

Vilmos herceg jóval a botrányok előtt szembeszállt Andrással

A Daily Mirror királyi szerkesztőjének, Russell Myersnek a William & Catherine: The Intimate Inside Story című új könyvéből származó részletekből kiderül, hogy a walesi herceg nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy apja, az akkori Károly herceg és nagymamája, II. Erzsébet királynő lépéseket tegyenek a megszégyenült András ellen.

Myers február 26-án megjelenő könyvében ír Vilmos herceg azonnali reakciójáról a botránnyal kapcsolatban, és arról, hogy sürgősen megkereste apját és nagymamáját ezzel kapcsolatban.

Myers így ír:

Az interjú katasztrófa volt, nemcsak András számára, akinek hírneve romokban hevert, hanem az egész monarchiának is. Hirtelen a palota teljes körű tűzharcba keveredett, és egyre mélyülő kérdések merültek fel a modern világban betöltött szerepéről, sőt, akár a túléléséről is.

Vilmos herceg már korábban is aggódott a jövő miatt

A következmények után Vilmos beszélt Károly királlyal és az egykor királynővel, arra kérte őket, hogy tegyenek azonnali lépéseket, mert nemcsak a közvélemény negatív reakciójától tartott, hanem a saját jövőjétől is.

Egy forrás azt mondta:

Ha megérted, hogy minden, ami itt és most történik, hatással van a jövőre, Vilmos jövőjére, akkor nagyon könnyű beleélni magad a helyébe. Soha nem szerette túlságosan a nagybátyját, és azt akarta, hogy azonnal tűnjön el a képből, mielőtt a botrány tovább folytatódik. Vilmos véleménye szerint [András] saját maga keverte magát ebbe a zűrzavarba, ezért hagyni kellene, hogy a családtól távol, saját erejéből oldja meg a helyzetet.

Myers könyvének megjelenése után Vilmos herceg és Katalin hercegnő nyilatkozatot tettek közzé, amelyben arra kérték a közvéleményt, hogy ne feledkezzenek meg az áldozatokról, miközben egyre több vád merül fel az Epstein-aktákból.