Számon kérték Károly királyt András botrányai miatt

Károly király kellemetlen pillanatokat élt át, miután egy egynapos királyi programon vett részt egy brit városban. Egy férfi kiabált a tömegből, akit végül eltávolítottak.

Károly király nem léphet ki a palotából anélkül, hogy számon kérnék olyanért, amit nem ő követett el

Károly király továbbra is András miatt szenved

Hétfői, egynapos programja során Károly király András herceg botrányaival kapcsolatos kérdésekkel szembesült miután megérkezett a lancashire-i Clitheroe állomásra városlátogatás céljából. Az esemény azonban nem telt békésen, egy civil látogató ugyanis kérdésekkel bombázta a brit uralkodót.

„Mióta tud Andrásról?” A kérdés után a tömeg többi tagja kifütyülte. Mások az Egyesült Királyság zászlajával díszített sapkát viseltek, a király üdvözlésének okán, egyikük még egy corgi kiskutyát is elhozott, hogy bemutassa neki. A tömeg éljenzett, amikor Károly búcsút intett, mielőtt beszállt az autóba. A király nem sokkal azután érkezett a brit városba, miután Vilmos herceg és Katalin hercegné aggodalmát fejezte ki az Andrást érintő Epstein botrány új fejleményei miatt. Vilmos ma kezdte háromnapos látogatását Szaúd-Arábiába, az Egyesült Királyság egyik legfontosabb közel-keleti szövetségesénél. Rijádba érkezése előtt a Kensington-palota szóvivője így nyilatkozott:

Megerősíthetem, hogy a herceg és a hercegnő mélyen aggódnak a folyamatos leleplezések miatt. Gondolataik továbbra is az áldozatokra összpontosulnak.

Az incidenst követően, a bekiabáló férfit egy helyi lakos kihúzta a tömegből, majd a férfi végül magától arrébb sétált. A kérdését követően a tömeg azonnal kifütyülte a férfit, valamint „Fogd be!” és „Dobjátok ki!” kiáltásokat skandáltak, majd miután eltávolították a kellemetlen személyt a tömegből éljenzéssel fejezték ki örömüket.

András herceg nem csak magának, de testvérének is gondot okozott

Andrásra egyre nagyobb nyomás nehezedik amiatt, hogy milyen információkkal rendelkezik az Epstein-ügy kapcsán, miután az amerikai Igazságügyi Minisztérium további hárommillió oldalt tett közzé, köztük 2000 videót és 180 000 képet, amelyek a pénzemberrel kapcsolatos nyomozáshoz kapcsolódnak. A volt yorki herceg többször is szerepel a legújabb dokumentumokban, többek között olyan képeken, amelyeken egy azonosítatlan nő felett görnyedve látható.