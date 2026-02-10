Számon kérték Károly királyt András botrányai miatt
András herceg botrányai nem csillapodnak. Károly királyt nem hagyják nyugton testvére miatt.
Károly király kellemetlen pillanatokat élt át, miután egy egynapos királyi programon vett részt egy brit városban. Egy férfi kiabált a tömegből, akit végül eltávolítottak.
Károly király továbbra is András miatt szenved
Hétfői, egynapos programja során Károly király András herceg botrányaival kapcsolatos kérdésekkel szembesült miután megérkezett a lancashire-i Clitheroe állomásra városlátogatás céljából. Az esemény azonban nem telt békésen, egy civil látogató ugyanis kérdésekkel bombázta a brit uralkodót.
„Mióta tud Andrásról?” A kérdés után a tömeg többi tagja kifütyülte. Mások az Egyesült Királyság zászlajával díszített sapkát viseltek, a király üdvözlésének okán, egyikük még egy corgi kiskutyát is elhozott, hogy bemutassa neki. A tömeg éljenzett, amikor Károly búcsút intett, mielőtt beszállt az autóba. A király nem sokkal azután érkezett a brit városba, miután Vilmos herceg és Katalin hercegné aggodalmát fejezte ki az Andrást érintő Epstein botrány új fejleményei miatt. Vilmos ma kezdte háromnapos látogatását Szaúd-Arábiába, az Egyesült Királyság egyik legfontosabb közel-keleti szövetségesénél. Rijádba érkezése előtt a Kensington-palota szóvivője így nyilatkozott:
Megerősíthetem, hogy a herceg és a hercegnő mélyen aggódnak a folyamatos leleplezések miatt. Gondolataik továbbra is az áldozatokra összpontosulnak.
Az incidenst követően, a bekiabáló férfit egy helyi lakos kihúzta a tömegből, majd a férfi végül magától arrébb sétált. A kérdését követően a tömeg azonnal kifütyülte a férfit, valamint „Fogd be!” és „Dobjátok ki!” kiáltásokat skandáltak, majd miután eltávolították a kellemetlen személyt a tömegből éljenzéssel fejezték ki örömüket.
András herceg nem csak magának, de testvérének is gondot okozott
Andrásra egyre nagyobb nyomás nehezedik amiatt, hogy milyen információkkal rendelkezik az Epstein-ügy kapcsán, miután az amerikai Igazságügyi Minisztérium további hárommillió oldalt tett közzé, köztük 2000 videót és 180 000 képet, amelyek a pénzemberrel kapcsolatos nyomozáshoz kapcsolódnak. A volt yorki herceg többször is szerepel a legújabb dokumentumokban, többek között olyan képeken, amelyeken egy azonosítatlan nő felett görnyedve látható.
A király tavaly októberben megfosztotta testvérét minden címétől és kitüntetésétől, miután posztumusz megjelent Giuffre asszony könyve, akit Epstein és volt barátnője, Ghislaine Maxwell 17 éves korában emberkereskedelem áldozatává tettek, és aki azt állította, hogy 2001-ben három alkalommal kényszerítették Andrással való szexuális kapcsolatra. András mindig is hevesen tagadta, hogy bármi rosszat tett volna. - olvasható a Mirror cikkében.
