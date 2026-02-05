András herceg botránya: fontos tanáccsal látták el a lányait

Beatrix és Eugénia hercegnőt arra kérték, hogy okos lépést tegyenek szüleik, az egykori András herceg és Sarah Ferguson csúfos bukása után. Az újabban előkerült Epstein-akták felfedték, milyen baráti volt a viszonyuk az elítélt szexuális bűnözővel.

András herceg lányainak okosan kell megtenniük a következő lépésüket

Fotó: Photo by Andrew Matthews/POOL/AFP

András herceg lányai célkeresztbe kerülhetnek

Az Epstein-akták nem fedtek fel semmilyen illegális dolgot velük szemben, de a Sarah Ferguson és Jeffrey Epstein között váltott felfedett e-mailek, ártottak a család hírnevének, nem is keveset. Ezzel nehéz helyzetbe kerültek a pár lányai, Eugénia és Beatrix is.

Bár a 37 éves Beatrix és a 35 éves Eugénia nem kommentálta eddig szüleik botrányát, egy PR-tanácsadó úgy véli, hogy egyetlen okos lépést kell tenniük érdekükben.

A közvélemény szimpátiája Eugenie és Beatrice iránt minden idők legmagasabb szintjét fogja elérni

– nyilatkozta az Expressnek Kayley Cornelius.

Szerinte most csak csendesen kell láthatónak maradniuk. Folytatniuk kell a munkát, ami sokkal hatékonyabb lesz, mint bármely kijelentés, amit tehetnének az ügyben. „Mivel Károly király hajlandó a szárnyai alá venni a York nővéreket, nagyszerű következő lépés lenne, ha elkezdenék ellátni a királyi feladatokat.”

Egy jótékonysági munka és a diszkrét megjelenések, így jövőorientáltnak látják majd őket és tudatosnak.

Az Epstein-akták nyilvánosságra hozatala óta Andrew Mountbatten-Windsort kiköltöztették egykori otthonából a Royal Lodge-ból. Jelenleg a Sandringham Estate Wood farmján lakik, amíg készen nem áll az új otthona a beköltözésre. Azt nem tudni volt felesége, Sarah Ferguson merre tartózkodik, de ideiglenesen hírek szerint elhagyta az országot.