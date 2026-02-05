András herceg botránya: fontos tanáccsal látták el a lányait
Okosan kell lépniük. András herceg lányainak, most megfontoltan kell cselekedniük, ha nem akarják tönkretenni az életüket.
Beatrix és Eugénia hercegnőt arra kérték, hogy okos lépést tegyenek szüleik, az egykori András herceg és Sarah Ferguson csúfos bukása után. Az újabban előkerült Epstein-akták felfedték, milyen baráti volt a viszonyuk az elítélt szexuális bűnözővel.
András herceg lányai célkeresztbe kerülhetnek
Az Epstein-akták nem fedtek fel semmilyen illegális dolgot velük szemben, de a Sarah Ferguson és Jeffrey Epstein között váltott felfedett e-mailek, ártottak a család hírnevének, nem is keveset. Ezzel nehéz helyzetbe kerültek a pár lányai, Eugénia és Beatrix is.
Bár a 37 éves Beatrix és a 35 éves Eugénia nem kommentálta eddig szüleik botrányát, egy PR-tanácsadó úgy véli, hogy egyetlen okos lépést kell tenniük érdekükben.
A közvélemény szimpátiája Eugenie és Beatrice iránt minden idők legmagasabb szintjét fogja elérni
– nyilatkozta az Expressnek Kayley Cornelius.
Szerinte most csak csendesen kell láthatónak maradniuk. Folytatniuk kell a munkát, ami sokkal hatékonyabb lesz, mint bármely kijelentés, amit tehetnének az ügyben. „Mivel Károly király hajlandó a szárnyai alá venni a York nővéreket, nagyszerű következő lépés lenne, ha elkezdenék ellátni a királyi feladatokat.”
Egy jótékonysági munka és a diszkrét megjelenések, így jövőorientáltnak látják majd őket és tudatosnak.
Az Epstein-akták nyilvánosságra hozatala óta Andrew Mountbatten-Windsort kiköltöztették egykori otthonából a Royal Lodge-ból. Jelenleg a Sandringham Estate Wood farmján lakik, amíg készen nem áll az új otthona a beköltözésre. Azt nem tudni volt felesége, Sarah Ferguson merre tartózkodik, de ideiglenesen hírek szerint elhagyta az országot.
