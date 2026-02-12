Mi történhetett? Felesége nélkül utazott el Vilmos herceg

Vilmos hercegnek szokatlan kérdést tettek fel feleségéről, Katalin hercegnéről a héten Szaúd-Arábiában tett királyi útja során. A 43 éves walesi herceg kedden Rijádban 10-15 év közötti fiatal lányokkal találkozott az ifjúsági csapatokból. A lányok a MISK Sports City pályáján vettek részt edzéseken, Vilmos herceget pedig arra biztatták, hogy vegyen részt a kapufára irányuló kihívásban. Vilmosnak háromszor kellett volna a kapura lőnie és a kapufát kellett volna eltalálnia, ehelyett mindhárom labdát a hálóba rúgta - írja az Express.

Vilmos herceg őszintén válaszolt Katalinról Fotó: AFP

Vilmos hercegnek kétségtelenül hiányzik Katalin

A kihívás után Vilmos beszélt a focistákhoz, akik szintén kérdéseket tettek fel neki. Egy lány megkérdezte tőle:

Katalin hercegné is veled jött?

Vilmos herceg így válaszolt:

Nem, sajnos nincs itt, nem.

Úgy tudni, hogy a 44 éves Katalin hercegné nem vesz részt Vilmos herceggel közös királyi körúton, mivel a Forest Lodge-i otthonukban tartózkodik három gyermekükkel, a 12 éves György herceggel, a 10 éves Sarolta hercegnővel és a hét éves Lajos herceggel. Úgy tartják, hogy a pár mindig igyekszik biztosítani, hogy legalább az egyikük, amikor csak lehetséges, otthon legyen a gyerekekkel. Bár úgy tűnik, William élvezte a túrát, kétségtelenül hiányzik neki Katalin és három gyermeke. A herceg a fociedzés után megemlítette a gyerekeit a lányoknak: