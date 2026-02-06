Hoppá! A rákból felépülő Katalin hercegné családbővülésről beszélt, a gyerekei ujjonganak

A brit királyi család nagy rajongója a kutyáknak, II. Erzsébet királynő híresen nagy corgi-imádó volt, unokája, Vilmos herceg családjának a kedvence pedig egy ötéves, Orla nevű angol cocker spániel, aki a kékvérű famíliával éli szeretetteljes mindennapjait a Windsor város-beli Forest Lodge nevű birtokon, ahová a család tavaly tette át székhelyét. A rezidenciára pedig új lakó érkezett, erről Katalin hercegné beszélt.

Katalin hercegné elszólta magát: új csöppséggel gyarapodott a család (Fotó: Getty Images)

Katalin hercegné: „Már nyolc hónapos!”

Katalin hercegné egy wales-i kézműves farmergyárban tett látogatást, ahol a dolgozókkal többek között a négylábú kedvenceikről beszélgettek.

„Elég hosszan beszélgetett a menyasszonyommal a kutyánkról: elárulta, neki is van egy nőstény spánielje, hasonló korú, mint az övé” – taglalta az egyik vezető, a People pedig arról számolt be, hogy Katalin azt is elárulta, az ötéves Orla – akit Katalin a fivérétől, James Middletontól kapott még 2020-ban – már nem az egyetlen kutyusuk.

Lett egy kölyökkutyánk is. Már nyolc hónapos!

– újságolta a rákbetegségből felgyógyult hercegné, aki egyelőre nem árulta el az eb nevét. Azonban tudni vélik, hogy a jövevény a kedvencük kölyke lehet, tavaly ugyanis Vilmos herceg szülinapján készült fényképeken több kiskutya is feltűnt.

Feltételezhető, hogy a cuki szőröskék Orla kölykei lehettek, amelyek közül egyet meg is tartott a család a gyerekek, György, Sarolta és Lajos nagy örömére, akiknek egyik kedvenc elfoglaltságuk a kutyussal, vagyis most már kutyusokkal való játék, foglalkozás.