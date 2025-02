"A betegségen túl" - Katalin hercegnében megható emlék ébredt

A rák elleni küzdelem világnapja alkalmából posztolt Instagramon Katalin hercegné. A háromgyermekes édesanya egy erdőben, széttárt karokkal készült fotót tett közzé, és azt is elárulta, hogy a felvételt kisfia, Lajos herceg készítette.

Az édesanya számára a család a legfontosabb / Fotó: AFP

Ne felejtsétek el ápolni mindazt, ami a betegségen túl van

- írta posztjában az édesanya, aki tavaly maga is megküzdött a rákkal. Tavaly szeptemberben fejeződött be a kemoterápiás kezelése, gyógyultnak nyilvánították, de a kór még mindig sokszor előjön gondolataiban. Ez nem is csoda, hiszen szinte vele egyidőben találtak rákot Károly királynál is, az ő kezelése azonban több időt vesz igénybe.

A hercegné világlátását is megváltoztatta a betegség. Míg korábban mindenáron meg akart felelni az elvárásoknak és előtérbe helyezte kötelezettségeit a királyi családban, mára a férje és a gyermekei a legfontosabbak, ők mindenben előnyt élveznek. Katalin nem titkolja, hogy borzasztóan nehéz időszakon van túl, korábban így hálálkodott orvosainak: