A Nemzeti Petíció meghirdetése óta Ukrajna egyre keményebben lép fel Magyarország ellen

A kormány úgy döntött, hogy április 8-ig meghosszabbítja a Nemzeti Petíció határidejét. A Petíció meghirdetése óta Ukrajna minden korábbinál durvább nyomásgyakorlást fejt ki Magyarország ellen: politikai zsarolásból elzárták a Barátság kőolajvezetéket, ukrán aranykonvojokat utaztatnak át hazánkon és életveszélyesen megfenyegették Orbán Viktor miniszterelnököt.

A Nemzeti Petíció meghirdetése óta Ukrajna egyre durvább nyomásgyakorlást fejt ki. Fotó: Hans Lucas via AFP

Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott, "bárhogy fenyegetnek, bárhogy erőszakoskodnak, mi ki akarunk maradni a háborújukból."

Nem akarjuk a magyarok pénzét elküldeni Ukrajnába. Most nem maradhatunk csendben! Most ki kell állnunk magunkért!

– jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.