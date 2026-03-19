A Nemzeti Petíció meghirdetése óta Ukrajna egyre keményebben lép fel Magyarország ellen
Hidvéghi Balázs fontos üzenetet osztott meg. A kormány április 8-ig meghosszabbítja a Nemzeti Petíció határidejét.
A kormány úgy döntött, hogy április 8-ig meghosszabbítja a Nemzeti Petíció határidejét. A Petíció meghirdetése óta Ukrajna minden korábbinál durvább nyomásgyakorlást fejt ki Magyarország ellen: politikai zsarolásból elzárták a Barátság kőolajvezetéket, ukrán aranykonvojokat utaztatnak át hazánkon és életveszélyesen megfenyegették Orbán Viktor miniszterelnököt.
Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott, "bárhogy fenyegetnek, bárhogy erőszakoskodnak, mi ki akarunk maradni a háborújukból."
Nem akarjuk a magyarok pénzét elküldeni Ukrajnába. Most nem maradhatunk csendben! Most ki kell állnunk magunkért!
– jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
Hírlevél-feliratkozás
