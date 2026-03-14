Így üzenhetik meg a magyarok Brüsszelnek és Zelenszkijnek, hogy minket nem lehet fenyegetni

Azért indították el a Nemzeti Petíciót, hogy a magyar emberek világos üzenetet küldjenek Brüsszelnek, a kitöltésével a magyarok nemet mondhatnak a háború finanszírozására és elmondhatják azt is, hogy ki akarunk maradni belőle. Új helyzetet teremtett az ukrán olajblokád és Zelenszkij fenyegetése, most mindennél fontosabb megüzenni Brüsszelnek, hogy ki akarunk maradni a háborúból – írja a Bors.

A nemzeti petíció kitöltése nagyon fontos most

Nem csak a háborúból való kimaradás a tét: nem vagyunk hajlandóak magasabb rezsiárakat fizetni, mint amit Magyarország kormánya kiharcolt a magyar családoknak az elmúlt években. Magyarország akkor tud kimaradni a háborúból, hogyha Orbán Viktornak hívják Magyarország miniszterelnökét, és nem egy brüsszeli bábkormány van az országban, hanem egy nemzeti patrióta vezetésű, szuverén magyar kormány. A háborúból való kimaradás különösen fontos lett azóta, amióta Orbán Viktort elkezdték fenyegetni.

Mint azt a Ripost megírta, kivégzéssel fenyegeti Orbán Viktort Hrihorij Omelcsenko, volt ukrán parlamenti képviselő, az ukrán titkosszolgálat volt tábornoka. Ő volt az, aki korábban azt üzente a magyar miniszterelnöknek, hogy mindent tud róla, majd megfenyegette Orbán Viktor gyerekeit és unokáit is. Az Ellenpont most egy újabb részletet talált Omelcsenkótól, amelyen a tábornok arról beszél, hogy Orbán Viktor "addig játszik a beszédeivel, amíg öt golyót nem kap", mint Robert Fico. Emlékezetes, hogy a fenyegetéseket Zelenszkij elnök kezdte, aki arról beszélt, hogy átadja a katonáinak Orbán Viktor címét, és ők elbeszélgetnek majd a saját nyelvükön a magyar miniszterelnökkel - vagyis fegyverrel. Az ukránok a kétarcú Magyar Péter mellett avatkoznak be a magyar választásba, mert tudják, hogy a Tisza Párt elnöke Ukrajna minden követelését teljesítené.

Mivel Ukrajna és Brüsszel érdekei ellentétesek azzal, ami a magyar embereknek jó, nagyon fontos, hogy minél többen kitöltsék a Nemzeti Petíciót, amit 1 millió 500 ezren már meg is tettek. Ezzel kapcsolatban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben leírta, hogy a Nemzeti Petíció sikeressége egyértelmű jele annak, hogy a magyar emberek tudják: Ukrajna követelései ellentétesek a magyar érdekekkel, és nemzeti egység formálódik az ukrán zsarolással és fenyegetésekkel szemben.