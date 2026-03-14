Ellentétesek a magyar érdekekkel Ukrajna követelései – ezért fontos kitölteni a Nemzeti Petíciót

Rendkívül nagy sikernek örvend a január végén indult Nemzeti Petíció, amelyben három kérdés megválaszolásával mondhatják el a magyar emberek, hogy mit gondolnak a brüsszeli háborúpárti politikáról és arról, hogy Ukrajna egyik fő célja az Európai Unióhoz való csatlakozás. Ráadásul az utóbbit gyorsított eljárásban szeretnék elérni, tehát akár az már 2027-ben megtörténhet. Orbán Viktor azonban rendszeresen kiáll a magyar érdekek mellett az Európai Parlamentben és nem engedi, hogy Magyarországot is belesodorják a háborúba – írja a Ripost.

A kormány január 14-én jelentette be, hogy nemzeti petíciót indít az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekkel kapcsolatban / Fotó: Purger Tamás / MTI

Nemzeti Petíció: Ukrajna követelései ellentétesek a magyar érdekekkel

Mivel Ukrajna, és Brüsszel érdekei ellentétesek azzal, ami a magyar embereknek jó, nagyon fontos, hogy minél többen kitöltsék a Nemzeti Petíciót, amit 1 millió 500 ezren már meg is tettek. Ezzel kapcsolatban Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben leírta, hogy a Nemzeti Petíció sikeressége egyértelmű jele annak, hogy a magyar emberek tudják: Ukrajna követelései ellentétesek a magyar érdekekkel, és nemzeti egység formálódik az ukrán zsarolással és fenyegetésekkel szemben.

A miniszterelnök politikai igazgatója posztjában arra is kitért, hogy az Ukránok a Tiszát szeretnék kormányon látni, mivel a Magyar Péter által vezetett párt nyíltan ukránbarát politikát folytat. Emiatt pedig Zelenszkij az olajblokádon keresztül akar nyomást gyakorolni Magyarországra. Ráadásul, mint kiderült Magyar Péter német közvetítéssel megállapodott az ukránokkal, vagyis az ukrán elnök akciója a Tisza Párt elnökének tudtával, beleegyezésével és aktív közreműködésével zajlik.

Magas energiaárakat és ezzel gazdasági káoszt akarnak Magyarországon. Abban bíznak, hogy elő tudják idézni a magyar emberek romló életszínvonalát és a magyar vállalkozások versenyképességének gyengülését

– írta bejegyzésében Orbán Balázs, majd hozzátette, hogy a spekulációik szerint ez javítaná Magyar Péter választási esélyeit.

Azonban a spekulációk nem hozták meg a várt eredményt, ugyanis Orbán Viktor az olajblokádra azonnali lépésekkel reagált. Először elrendelte, hogy a dízelszállítást állítsák le Ukrajna irányába, majd bejelentette az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsön és a 20. szankciós csomag blokkolását. A miniszterelnök azt is világossá tette, hogy amíg az olajszállítások nem indulnak újra, Magyarország az Európai Unióban semmilyen Ukrajnának kedvező döntést nem támogat.

Úgy tűnik, Zelenszkij bizonyára nem számított ilyen határozott ellenállásra, ugyanis a 90 milliárd eurós hadikölcsön blokkolásának hírére az ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort

– folytatta bejegyzését a politikai igazgató és elárulta, hogy Zelenszkij ezen lépése kiszabadította a szellemet a palackból, mivel azóta napi szintűvé váltak a magyar miniszterelnököt és családját célzó halálos fenyegetések.

Magyarország azonban nem hátrál. A Nemzeti Petíció visszaküldése folytatódik, a közeljövőben reális cél a kétmilliomodik kitöltés is – ez rámutat, hogy az ukrán követelésekkel szembeni kiállás Magyarországon egyre erősebb

– zárta bejegyzését Orbán Balázs.