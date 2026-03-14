Már több mint másfél millióan kitöltötték a januárban elindított íveket. A Nemzeti Petíció különösen időszerűvé vált, mivel az ukrán fél egyre erőteljesebb nyomást gyakorol Magyarországra, többek között a Barátság Kőolajvezeték elzárásával zsarolva.

A Nemzeti Petícióval a magyarok kiállhatnak az ukrán zsarolás és fenyegetés ellen / Fotó: Purger Tamás / MTI

A Nemzeti Petíció erős üzenet az ukrán zsarolásoknak

Az ívek kézbesítése március elején lezárult, így már minden magyar háztartásnak lehetősége van kitölteni és visszaküldeni a kérdőívet, amelynek célja, hogy a magyarok kifejezzék: nem támogatják, hogy Brüsszel tovább finanszírozza az ukrajnai háborút.

Mint ismert a Barátság Kőolajvezetéket az ukrán elnök politikai döntése következtében zárták el. Ugyanis kiderült, hogy technikai oka nincs a leállásnak, minden adott lenne ahhoz, hogy szállítsák a kőolajat a vezetéken, amit már több hete nem tesznek meg. Ráadásul Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Kijevben nincs „akarat” visszakapcsolni az orosz kőolajszállítást, elismerve, hogy nem technikai, hanem politikai okokból tartja fenn a kőolajblokádot. Újraindítani a Barátság vezetéket „senkinek sincs szándéka”, ismerte el.

Ezért a magyar kormány március 11-én tényfeltáró küldöttséget indított Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotának felmérésére. A négyfős delegációt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára vezeti. A küldöttség munkájában a MOL szakértői is részt vesznek. Az ukrán külügyminisztérium közölte, hogy hivatalos státusz hiányában turistáknak tekinti a magyar küldöttség tagjait.

Megfenyegették Orbán Viktort és családját

Ha ez nem lenne elég az ukránok napok óta életveszélyes fenyegetéseket küldenek Orbán Viktornak, és ezáltal minden magyarnak. A sort maga az ukrán elnök kezdte meg, de azóta több vezető, illetve korábbi vezető csatlakozott hozzá

Zelenszkij úr, a mi KARMA nevű szervezetünknek [Ukrajna ellenségeinek likvidálására létrehozott fedett szervezet] nincs szüksége Orbán címére. Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább

- mondja eközben az ukrán titkosszolgálat egykori altábornagya, Hrihorij Omelcsenko.

Tudja, úgy alakult, hogy nappal az Egyesült Államok Irán elleni katonai művelete előtt figyelmeztettem Hámeneit arra, mi vár rá, a családjára és a barátaira. És ez meg is történt, mert ahogy mondják, minden Isten akarata. És gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.

- hangzik el a fenyegető üzenet Omelcsenkótól.