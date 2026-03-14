A Nemzeti Petíció erős üzenet az ukrán zsarolásoknak
Az ukrán–magyar feszültség és az energiaellátással kapcsolatos viták miatt egyre nagyobb figyelem irányul a kormány kezdeményezésére. A Nemzeti Petíciót már több mint másfél millióan töltötték ki, amelyben a magyarok az ukrán nyomásgyakorlás ellen is állást foglalhatnak. A kezdeményezés célja, hogy jelezzék: elutasítják a fenyegetéseket és a zsarolást.
Már több mint másfél millióan kitöltötték a januárban elindított íveket. A Nemzeti Petíció különösen időszerűvé vált, mivel az ukrán fél egyre erőteljesebb nyomást gyakorol Magyarországra, többek között a Barátság Kőolajvezeték elzárásával zsarolva.
Az ívek kézbesítése március elején lezárult, így már minden magyar háztartásnak lehetősége van kitölteni és visszaküldeni a kérdőívet, amelynek célja, hogy a magyarok kifejezzék: nem támogatják, hogy Brüsszel tovább finanszírozza az ukrajnai háborút.
Mint ismert a Barátság Kőolajvezetéket az ukrán elnök politikai döntése következtében zárták el. Ugyanis kiderült, hogy technikai oka nincs a leállásnak, minden adott lenne ahhoz, hogy szállítsák a kőolajat a vezetéken, amit már több hete nem tesznek meg. Ráadásul Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Kijevben nincs „akarat” visszakapcsolni az orosz kőolajszállítást, elismerve, hogy nem technikai, hanem politikai okokból tartja fenn a kőolajblokádot. Újraindítani a Barátság vezetéket „senkinek sincs szándéka”, ismerte el.
Ezért a magyar kormány március 11-én tényfeltáró küldöttséget indított Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotának felmérésére. A négyfős delegációt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára vezeti. A küldöttség munkájában a MOL szakértői is részt vesznek. Az ukrán külügyminisztérium közölte, hogy hivatalos státusz hiányában turistáknak tekinti a magyar küldöttség tagjait.
Megfenyegették Orbán Viktort és családját
Ha ez nem lenne elég az ukránok napok óta életveszélyes fenyegetéseket küldenek Orbán Viktornak, és ezáltal minden magyarnak. A sort maga az ukrán elnök kezdte meg, de azóta több vezető, illetve korábbi vezető csatlakozott hozzá
Zelenszkij úr, a mi KARMA nevű szervezetünknek [Ukrajna ellenségeinek likvidálására létrehozott fedett szervezet] nincs szüksége Orbán címére. Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább
- mondja eközben az ukrán titkosszolgálat egykori altábornagya, Hrihorij Omelcsenko.
Tudja, úgy alakult, hogy nappal az Egyesült Államok Irán elleni katonai művelete előtt figyelmeztettem Hámeneit arra, mi vár rá, a családjára és a barátaira. És ez meg is történt, mert ahogy mondják, minden Isten akarata. És gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.
- hangzik el a fenyegető üzenet Omelcsenkótól.
Az ukránok fenyegetései a magyar embereknél is kiverte a biztosítékot, úgy vélik ez a tempó nem méltó a XXI. század politikájához. Emiatt is fontos, hogy minél többen kitöltsék a Nemzeti Petíciót, amely már minden háztartásba megérkezett. Fontos, hogy a magyar emberek megüzenjék Ukrajnának és az ukrán vezetésnek, hogy ellenállnak a zsarolásnak és nem engedik, hogy Magyarországot ilyen módon megfenyegesse egy olyan ország, amely nemhogy nem a NATO tagja, de még az Európai Unióhoz sem tartozik.
