Nem akárhol tűnt fel Katalin hercegné, megindító amit tett

Katalin hercegné kedden, a Family Action bradfordi Gyermektrauma Terápiás Szolgálatának látogatása során megmutatta egy kislánynak, hogyan hallgassa a tengert egy kagylón keresztül. A hercegné pedig meghallgatta, hogyan segített a zene egy fiúnak feldolgozni az érzéseit.

Katalin hercegné egy gyermektrauma központot látogatott meg Fotó: Stephen Lock / i-Images

Vilmos herceg felesége a Family Action jótékonysági szervezetet a 4-18 éves fiatalok „mentőövének” nevezte, és hallott arról, hogyan támogatja a gyermekeket és családjaikat egy összetett traumából való felépülésben. A programsorozat első állomásának azért választották a helyszínt, hogy kiemeljék a kreativitás, a közösség és a természet gyógyító erejét azok számára, akik traumát, elszigeteltséget és rossz mentális egészséget tapasztaltak

A díjazott jótékonysági szervezet gyermekeket véd, fiatalokat és felnőtteket támogat, valamint közvetlen, gyakorlati segítséget nyújt családoknak Angliában, Walesben és a Man-szigeten. Katalin hercegné látogatása során terapeutákkal beszélt és kreatív terápiás foglalkozásokon vett részt – gyerekeknek mesélt fákról, kívánság ládákról – ami része a gyerekek játékos formában történő gyógyulásának.

Katalin, aki királyi munkájának nagy részét a koragyermekkori fejlődésre és a mentális egészségügyi támogatásra összpontosította, tisztában van vele, hogy a kreatív terápiák különösen hasznosak a gyermekek számára az összetett traumák, például a nehézségek, a bántalmazás és a traumatikus gyász feldolgozásában.

Katalin látogatása során az egyik kislány egy kívánság dobozt készített. A gyerek egy tollat ​​is tett a dobozba – ami, ahogy a terapeutája mondta, azért volt, hogy a "hangos gondolatai lehalkuljanak" kicsit, lenyugodjon – valamint két kagylót - írja az Express.

Katalin azt mondta neki:

Néha, ha a füledhez teszed őket, hallhatod a tengert, szeretnéd kipróbálni, hogy hallod-e a tengert? Néha hallhatod a hullámokat is. Ha nagyon csendben figyelsz. Ezt szeretem csinálni a kagylókkal. Ha becsukod a szemed, el tudod képzelni, hogy a tengerparton vagy.

Amikor a lányt megkérdezték, hogy hallja-e a hullámokat, azt válaszolta: „Igen”.