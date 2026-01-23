"A feleségem életét teljesen megnyomorították" - Folytatódik az érzelmekkel teli per Harry herceg és a brit sajtóorgánum közt

Tovább folytatódik a jogi per. Harry herceg egy nappal a vallomástétele után teljes vállszélességgel áll ki Elizabeth Hurley mellett. Az Egyesült Királyság bulvárlapjai ellen indított perben Sussex hercege visszatért a londoni bíróságra, hogy kifejezze támogatását felperestársa iránt. A színésznő is egyike annak a további hat felperesnek, akik az Associated Newspapers elleni perben részt vesznek. (A társaság adja ki a Daily Mailt és a Mail on Sundayt is.) – közölte a PEOPLE.

Harry herceg fontosnak tartja, hogy egyként tartsanak össze felperestársaival

Fotó: AFP

Harry herceg teljes vállszélességgel áll ki Elizabeth Hurley mellett

Harry január 21-én tette meg érzelmes tanúvallomását, amiben elmondta, hogy az újságírók teljesen tönkretették felesége, Meghan életét.

A herceg azonban fontosnak érezte, hogy felperestársai mellett is kiálljon, ezért következő nap, 22-én is megjelent a londoni Legfelsőbb Bíróságon, hogy támogassa Elizabeth Hurley színésznőt. A 60 éves Elizabethet lefotózták, amint fia, Damian kíséretében érkezik meg a bíróságra.

A Daily Mail kiadója elleni perben Harry herceg a tanúk padján osztotta meg gondolatai és sérelmeit a társasággal szemben.

A további felperesek között van Elton John és férje, David Furnish, valamint Jude Law volt felesége, Sadie Frost is. Együttesen vádolják az Associated Newspapers-t, hogy jogellenes módszerekkel gyűjtött információkat.

Elizabeth Hurley kihallgatása során érzelmes pillanatok játszódtak le. A színésznő tanúvallomása felét végigsírta. Egy sor cikket mutattak neki – köztük olyanokat is, amelyek a néhai Steve Binggel való kapcsolatáról szóltak, aki Damian apja –, amikor összeomlott és szünetet kellett tartani. A színésznő nem szeretett volna olyan információkat megosztani, amik később a fiához is visszajuthatnak. A kihallgatás során megkérdezték, miért nem tett panaszt akkoriban arra a 15 cikkre, amelyek a keresetben szerepelnek. A modell azt mondta, azért nem panaszkodott, mert lényegében igazak voltak.

Ez egy meglehetősen traumatikus időszak volt

– mondta elcsukló hangon a színésznő.

De nem volt kevésbé érzelmes Sussex hercegének közel kétórás tanúvallomása sem. A bíró felé fordulva Harry hangja elcsuklott, miközben az ügy lelki terhéről beszélt.

A feleségem életét teljesen megnyomorították, bíró úr

– mondta Harry érzelmektől elcsukló hangon. Majd hozzátette:

A per során ez csak rosszabb lett, nem jobb

A herceg végül azt mondta, felelősségvállalásra és bocsánatkérésre lett volna szükség.

Alapvetően helytelen, hogy mindannyiunkat újra és újra keresztülvigyenek ezen. Amire szükség van, az egy bocsánatkérés és némi felelősségvállalás