Minden szem Katalin hercegnére szegeződött: megmutatta legnagyobb tiaráját

Mindenkinek leesett az álla, amikor Katalin hercegné a valaha viselt legnagyobb tiaráját megmutatta a nyilvánosság előtt – közölte a People. A walesi hercegné ragyogott a német állami banketten, ahol életében ötödször viselt tiarát.

Katalin hercegné hatalmas tiarát viselt a német banketten Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Katalin hercegné ebben az évben harmadszor visel tiarát.

A német elnök, Frank-Walter Steinmeier Egyesült Királyságbeli látogatásának tiszteletére a királyi család állami bankettet tartottak. A ceremónia december 3-án a windsori kastélyban került megrendezésre. A 43 éves walesi hercegné csatlakozott Vilmos herceghez, III. Károly királyhoz, Kamilla királynéhoz és másokhoz az est fényűző programján.

Katalin hercegné először viselte Viktória királynő tiaráját, amelyet egy ragyogó kék Jenny Packham ruhával párosított. Kiegészítőként a néhai II. Erzsébet királynő fülbevalóit viselte.

A királyi fejdísz Katalin ötödik, egymástól különböző tiarája — és egyben eddigi legnagyobbja.

A királyi kiegészítőt 1853-ban készítették Viktória királynő számára. Katalin hercegné azért is választhatta ezt a tiarát a német állami bankettre, hogy tisztelegjen vendégeik előtt, hiszen Albert herceg Németországból származott.

Bár a tiarát — amely 2600 gyémántot tartalmaz — eredetileg opálok díszítették, Alexandra királyné később rubinokra cserélte a köveket.