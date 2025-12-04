RETRO RÁDIÓ

Minden szem Katalin hercegnére szegeződött: megmutatta legnagyobb tiaráját

Tátva maradt mindenki szája, amikor meglátta. Katalin hercegné a német állami banketten a valaha viselt legnagyobb tiaráját viselte.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.04.
Katalin hercegné királyi család Kate Middleton

Mindenkinek leesett az álla, amikor Katalin hercegné a valaha viselt legnagyobb tiaráját megmutatta a nyilvánosság előtt – közölte a People. A walesi hercegné ragyogott a német állami banketten, ahol életében ötödször viselt tiarát.

Katalin hercegné hatalmas tiarát viselt a német banketten
Katalin hercegné hatalmas tiarát viselt a német banketten Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Katalin hercegné ebben az évben harmadszor visel tiarát.

A német elnök, Frank-Walter Steinmeier Egyesült Királyságbeli látogatásának tiszteletére a királyi család állami bankettet tartottak. A ceremónia december 3-án a windsori kastélyban került megrendezésre. A 43 éves walesi hercegné csatlakozott Vilmos herceghez, III. Károly királyhoz, Kamilla királynéhoz és másokhoz az est fényűző programján.

Katalin hercegné hatalmas tiarát viselt a német banketten

Katalin hercegné először viselte Viktória királynő tiaráját, amelyet egy ragyogó kék Jenny Packham ruhával párosított. Kiegészítőként a néhai II. Erzsébet királynő fülbevalóit viselte.

A királyi fejdísz Katalin ötödik, egymástól különböző tiarája — és egyben eddigi legnagyobbja.

A királyi kiegészítőt 1853-ban készítették Viktória királynő számára. Katalin hercegné azért is választhatta ezt a tiarát a német állami bankettre, hogy tisztelegjen vendégeik előtt, hiszen Albert herceg Németországból származott.

Bár a tiarát — amely 2600 gyémántot tartalmaz — eredetileg opálok díszítették, Alexandra királyné később rubinokra cserélte a köveket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu