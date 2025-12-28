Király Viktor felesége megtörte a csendet, élete egyik legnehezebb időszakáról vallott: „Nem volt túl könnyű”

Király Viktor felesége, Anita az utóbbi időben tudatosan háttérbe húzódott, különösen, ha az anyaságról vagy a magánéletéről volt szó. Éppen ezért keltett nagy figyelmet, amikor a Palikék Világa című műsorban kivételes őszinteséggel beszélt várandósságáról és arról a rendkívül nehéz időszakról, amelyet a Covid-járvány idején kellett átélnie.

Király Viktor felesége számos alkalommal elkíséri Viktort rendezvényekre (Fotó: Mediaworks)

Király Viktor felesége szenvedett várandóssága alatt

Anita elmondta, hogy a terhessége egyáltalán nem volt könnyű. A hányinger szinte a nap minden percében kísérte, egészen a huszadik hétig. Saját szavaival élve olyan érzése volt, mintha folyamatosan másnapos lenne. A legnagyobb stresszt azonban az okozta számára, hogy kisfia egy hónappal korábban érkezett, ami még inkább felerősítette benne az aggodalmat. Szerencsére a szülés komplikációmentes volt, természetes úton zajlott, amiért máig hálás.

A várandósság nem volt túl könnyű, mert folyamatosan, 0-24 órában hányingerem volt. De tényleg olyan érzés volt egész nap, mint aki másnapos, vagy éppen most jött egy diszkóból. Ez a huszadik hétig tartott, illetve szerintem a legnagyobb stresszfaktor, hogy egy hónappal hamarabb született meg a kisfiam. Szerencsére zavartalanul ment a szülés, nem volt semmi probléma, hanem természetes úton született, úgyhogy ennek nagyon örültem.

Király Viktor fellépései idén teljesen betöltötték a naptárját (Fotó: archív)

Covid idején Anita magára maradt

Az anyaság kezdetét azonban nem a gondtalan babázás jellemezte. A Covid idején minden zárva volt, Anita pedig szinte teljesen magára maradt a kérdéseivel és a félelmeivel. Internetes fórumok és cikkek között próbált eligazodni, miközben mindenhol mást olvasott. Kisfiuk csípője kötött volt, ezért nyolc hónapos korától konduktoros terápiára jártak, ami akkoriban az egyetlen elérhető fejlesztési lehetőségnek számított.

Besárgult utána a kórházban, de egyébként az egész időszak nekünk a Covid alatt volt, akkor született, úgyhogy nem mondom, hogy ez álmaim időszaka volt. [...] Magamra voltam utalva, mivel a Covid alatt minden zárva volt. Ott tényleg maradt az internet, de ahány oldal, ahány személy, annyiféle verzió. Mi konduktoros terápiára tudtunk 8 hónapos korától járni, de nagyon kötött volt a csípője, úgyhogy tényleg muszáj is volt, hogy valami fejlesztést kapjon. De hát akkor még ugye nem volt a babyspa, meg még akkor ugye minden zárva volt, ezért nem volt más választás

– mesélt a megrázó időszakról Anita.