Válaszolt a hatóság: Még mindig rengeteg a kérdés Berki Krisztián halálával kapcsolatban

Az Édes Élet sztárjának gyászhíre az egész országot megrázta. Berki Krisztián halálával kapcsolatban nyomozás indult, azonban még mindig rejtély, pontosan mi történhetett a végzetes éjszakán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 09:00
Megszólalt az ügyészség Berki Krisztián haláláról – közölte a Bors. Közel négy évvel a tragédia után még mindig nem tudni, ki lehetett a dílere.

Még mindig nem tudni, ki adhatott Berki Krisztiánnak drogot
Berki Krisztián halálával kapcsolatban még mindig rengeteg a kérdés

Hihetetlen, hogy telik az idő! Májusban lesz négy éve, hogy Berki Krisztián 2022. május 6-án tragikus hirtelenséggel életét vesztette. Mivel a tragédiát követően kábítószergyanús anyagokat találtak a helyszínen, halála után nyomozás indult. A hatóságok viszonylag gyorsan a lehetséges díler nyomára bukkantak. A 42 éves K. István lakásán találtak is 50 gramm kokaint és marihuánát, azonban egy évvel a tragédia után váratlan fordulat történt, amikor kiderült, hogy a rendőrség csak kábítószer birtoklásával vádolta meg a vecsési férfit.

Most, évekkel később megszólaltak a hatóságok. A Blikk kérdésére válaszolva elárulták: továbbra sem tisztázott, ki adhatott Berki Krisztiánnak kábítószert.

A kérdezett halálesetet követő nyomozás során nem lehetett kétséget kizáróan azonosítani a kábítószert értékesítő személyt. A rendőrség két gyanúsítottat hallgatott ki, akikkel szemben a nyomozás eredményeképpen csak csekély mennyiségű kábítószer birtoklása volt bizonyítható. Mindkét férfi vállalta és elvégezte a kábítószerrel kapcsolatos megelőző-felvilágosító szolgáltatást, ezért velük szemben a törvény kötelező rendelkezése alapján az eljárást meg kellett szüntetni

 – árulta el a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője, Rab Ferenc Levente.

 

