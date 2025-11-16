Berki Mazsi ismét megtette: a rajongók szóhoz sem jutottak, amikor meglátták!

Berki Krisztián özvegye, Berki Mazsi körül nagyot fordult a világ az elmúlt pár évben. Miután tragikus módon elvesztette a férjét és kislánya, Emma édesapját, a csinos influenszer élete legnehezebb időszakán ment keresztül, ám végül sikerült talpra állnia. Berki Krisztián halála óta három év telt el, Mazsi pedig ma már ismét boldog és kiegyensúlyozott a párja, Zoli mellett, aki nélkül immár el sem tudná képzelni a jövőt. Miután egyébként is rengeteg változás zajlott le körülötte, Mazsi néhány hónapja úgy látta jónak, ha a külsejét illetően is radikális lépésre szánja el magát és arra jutott, hogy megválik a hosszú tincseitől – amit, úgy tűnik, azóta sem bánt meg, a minap ugyanis egy Instagram-bejegyzésben azt mutatta meg, ahogy ismét beült a fodrász székébe.

Megmutatta új frizuráját Berki Mazsi / Fotó: Máté Krisztián

Elakadt a rajongók lélegzete, amikor meglátták Berki Mazsit

Rövid haj, nem érdekel

- jelentette be a posztban Berki Mazsi, mialatt a csatolt videóban a frissítő hajvágás eredményét láthatják a rajongók, begöndörítve és egyenesre vasalva egyaránt.

Nagyon jó áll a rövid haj, Mazsi!

- jegyezte meg az egyik rajongó.

Sokkal jobb a rövid

- helyeselt egy másik kommentelő is.

Szuper a rövid, és a színe is csodás

- emelték ki egy újabb hozzászólásban.

Berki Mazsi egyébként a közelmúltban Hajdú Péter Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorának volt a vendége. Ekkor többek közt arról is mesélt, hogy a kedvese, Zoli rengeteget segített neki abban, hogy a férje halála után újra talpra tudjanak állni a kislányával. A Dancing with the Stars korábbi versenyzője úgy fogalmazott, a párja segített neki tisztába kerülni az értékeivel, valamint neki köszönheti, hogy nyugodtan megélheti az anyaságot. Mazsi és Zoli közösen nevelik Emmát, és már a kistesó gondolata is felmerült - írta meg a Bors.