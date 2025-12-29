Megmentette egy nő életét a Neoton egykori sztárja
Csepelen él a Kócbabák és a Neoton egykori sztárja. Kalandos élete nem mindig volt könnyű, de az énekesnőnek mindig fontos volt a jótékonyság, több szervezetnek és alapítványnak segít folyamatosan pénzzel és munkával. Pál Éva úgy érzi, hogy ugyanúgy énekel, mint régen, de a karrierjét befejezettnek tekinti.
Csepelen él a Kócbabák és a Neoton egyik korábbi énekesnője, Pál Éva. A zenei karrierjével már nem foglalkozik, de szívesen emlékszik a régi sikerekre, turnékra, aranylemezekre.
A mindennapokban egy idős hölgyet ápolok a fiammal. A hölgyhöz közel laktunk, megismertem, segítettem neki minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Ha én épp nem tudok gondoskodni róla valamiért, például fellépés miatt, a fiam átveszi a munkát
– mesélte megkeresésünkre. Valójában megmentette a néni életét, mert egyszer épp infarktus utáni állapotban találta a házban, azonnal hívta a mentőket: ha tíz perccel később történik ez, akkor a hölgy valószínűleg meghalt volna. Azóta a házat felújították, szépítették, lett padlófűtés is, két kutya is lakik velük.
Pál Éva és a Neoton-sztori
Sokan emlékezhetnek Pál Évára a különleges hangja, a korszakban furcsa és vad színpadi mozgása és az extrém szemüvegek miatt: ezek így együtt a 70-es években még nagy feltűnést keltettek. „Mindig szerettem kitűnni, soha nem szerettem a monotonitást, most sem bírom. Szemüveges voltam, de valamit kéne csinálni a szemüveggel, gondoltam...
Elton John adta az ihletet.
Találkoztam egy iparművésszel, ő tervezte és csinálta meg nekem. Aztán Japánban vettem szív alakú szemüveget, ezek akkor még nem voltak elterjedtek. Valamikor aztán ezek a szemüvegek eltűntek, talán költözés során” – fejtegette az énekesnő.
Miután a Kócbabák csatlakoztak a Neotonhoz, gyorsan hatalmas népszerűségre tett szert a zenekar Magyarországon. A harmadik Éva kiválása után Pál Éva és Csepregi Éva hamar sztárstátuszba kerültek itthon és több országban, a zenekar sikereinek az a korszak adta az alapot. A Neoton volt amúgy az első magyar könnyűzenei együttes, amely (még a diszkókorszak előtt) Afrikában lépett fel, és ha már arra járt, kisebb turnét is csinált.
Kevesen tudják, de ugyanúgy használhatnám a Neoton nevet, mint a zenekar többi tagja. 1992-ben ugyanis volt egy bírói ítélet arról, hogy a nevet az eredeti Neoton-tagok használhatják, megkülönböztetéssel, ezért volt később Éva-Neoton, illetve Neoton família sztárjai… Valószínűleg a pénz okozta a zenekar szétesését is. Anyagias lett a világ, mindenkinek fontos lett, hogy jobban megmutassa, mennyije van
– vélekedett.
Pál Éva aztán szembesült azzal, hogy a Neoton név nélkül nem tud szponzorhoz jutni. „Így viszont a 220 felett című dal sem ugyanaz, nem ugyanúgy szól, ha egyedül kiállok egy kisebb helyen. Csak olyan fellépésre megyek, amely nívóban is megfelelő. Szóval, ugyanazt a show-t szeretném leadni, amit akkor, csak épp erősen korlátozottak a lehetőségeim.”
Hívták énekelni mostanában, például a Korál Tribute Bandbe, de a Neotonból már nem keresik. Pár évvel ezelőtt próbált kapcsolatot teremteni Csepregi Évával, amikor úgy érezte, hogy szüksége van egy régi barátra, de akkor ennek nem lett folytatása. Majd Csepregi Éva felhívta a tavaly januári koncertje kapcsán, ekkor Pál Éva közölte, hogy vokálozni nem áll be.
Mondtam, hogy csak akkor megyek, ha most is együtt énekeljük azokat a siker dalokat, mint régen és ugyanaz a pozíciónk, úgymond. Sajnos ezek után már nem hívtak vissza, ahogy Bardóczy Gyulát sem.
Pál Éva énekesnőként már többé-kevésbé visszavonult
„Bár nagyjából befejezettnek tekintem az énekesi karrieremet, de közben nem szűntem meg ugyanaz a művész lenni. Változunk, de én ugyanúgy énekelek, mint régen. A fiam azonban megjegyezte, hogy fellépés előtt egy héttel mentálisan, utána meg fizikailag kész vagyok. Ami így is van, mert munkámban is maximalista vagyok, és azt szeretném, hogy minden tökéletesen menjen” – magyarázta.
Mivel kiesett a szakmából, ritkábban hívják fellépni, néha azért hiányzik neki a nagy színpad, a show, pláne, hogy átélhette, milyen egy japán turné, milyen egy nagykoncert a Budapest Sportcsarnokban. Bár mára jóval kisebbek a lehetőségei, ha fellép, azt szereti, ha a koncert „legalább nyomokban show-bizniszt tartalmaz”, ehhez pedig kellenek táncosok, lézer, fénytechnika, kivetítő. Mint mesélte, pár éve a Zöld Pardonban volt koncertje, akkor jöttek táncosok is, nagyobb felhajtás volt, akkor el is sírta magát.
