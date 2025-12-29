Megmentette egy nő életét a Neoton egykori sztárja

Csepelen él a Kócbabák és a Neoton egyik korábbi énekesnője, Pál Éva. A zenei karrierjével már nem foglalkozik, de szívesen emlékszik a régi sikerekre, turnékra, aranylemezekre.

Pál Éva, a Neoton egykori énekesnője ma már ritkán van színpadon

Fotó: Pál Éva

A mindennapokban egy idős hölgyet ápolok a fiammal. A hölgyhöz közel laktunk, megismertem, segítettem neki minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Ha én épp nem tudok gondoskodni róla valamiért, például fellépés miatt, a fiam átveszi a munkát

– mesélte megkeresésünkre. Valójában megmentette a néni életét, mert egyszer épp infarktus utáni állapotban találta a házban, azonnal hívta a mentőket: ha tíz perccel később történik ez, akkor a hölgy valószínűleg meghalt volna. Azóta a házat felújították, szépítették, lett padlófűtés is, két kutya is lakik velük.

Pál Éva és a Neoton-sztori

Sokan emlékezhetnek Pál Évára a különleges hangja, a korszakban furcsa és vad színpadi mozgása és az extrém szemüvegek miatt: ezek így együtt a 70-es években még nagy feltűnést keltettek. „Mindig szerettem kitűnni, soha nem szerettem a monotonitást, most sem bírom. Szemüveges voltam, de valamit kéne csinálni a szemüveggel, gondoltam...

Elton John adta az ihletet.

Találkoztam egy iparművésszel, ő tervezte és csinálta meg nekem. Aztán Japánban vettem szív alakú szemüveget, ezek akkor még nem voltak elterjedtek. Valamikor aztán ezek a szemüvegek eltűntek, talán költözés során” – fejtegette az énekesnő.

A Kócbabák vokálegyüttes, jobbról Pál Éva, Fábián Éva és Csepregi Éva

Fotó: Szalay Zoltán / Fortepan

Miután a Kócbabák csatlakoztak a Neotonhoz, gyorsan hatalmas népszerűségre tett szert a zenekar Magyarországon. A harmadik Éva kiválása után Pál Éva és Csepregi Éva hamar sztárstátuszba kerültek itthon és több országban, a zenekar sikereinek az a korszak adta az alapot. A Neoton volt amúgy az első magyar könnyűzenei együttes, amely (még a diszkókorszak előtt) Afrikában lépett fel, és ha már arra járt, kisebb turnét is csinált.

Kevesen tudják, de ugyanúgy használhatnám a Neoton nevet, mint a zenekar többi tagja. 1992-ben ugyanis volt egy bírói ítélet arról, hogy a nevet az eredeti Neoton-tagok használhatják, megkülönböztetéssel, ezért volt később Éva-Neoton, illetve Neoton família sztárjai… Valószínűleg a pénz okozta a zenekar szétesését is. Anyagias lett a világ, mindenkinek fontos lett, hogy jobban megmutassa, mennyije van

– vélekedett.