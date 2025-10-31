Berki Mazsi mellbimbójával foglalkozik az egész közösségi média

Berki Mazsi Instagram-sztorijában közzétett fotóján mindenkinek megakadt a szeme. Noha most éppen nem azon, mennyire csinos a babakék sportfelszerelése. Mazsi fotóján valami kissé „elcsúszott”, amit a Reddit népe azonnal kiszúrt. Berki Mazsi mellbimbója ugyanis jóval feljebb van, mint amennyire „kéne lennie”.

A Reddit szétszedi Berki Mazsi új Instagram-sztoriját (Fotó: Máté Krisztián)

Berki Mazsit szétszedik a kommentelők

A csinos sztáranyuka a közösségi oldalán közzétett, 24 órán át elérhető fotója miatt kapja az ívet. Két apró részlet ugyanis nem kerülte el követői figyelmét.

Bimbivel mi van?

– írták a bejegyzéshez.

Befigyel majd egy cici-implant csere, hamarosan. Hát igen, az implantok már csak ilyenek. Vagy az orvos b*ssza el, vagy elmásznak maguktól. Hat a gravitáció, nem bírják a szövetek a túl nagy implantot. Ész se ártana a pénz mellé. Legalább a póthajától megszabadult egy időre

– folytatta egy másik kommentelő.

A Berki Mazsi által közzétett kép IDE kattintva látható.

Egyesek szerint az implant, amit betettek, túl nagy, ezért lecsúszik, a mellbimbó ennek következtében fentre kerül. Ezért is fontos az adottságokhoz mérni, hogy az megfelelő méretű legyen.

Berki Mazsinak egyébként nem ez az első és bizonyára nem is az utolsó szexi fotója. A sztáranyuka büszkén mutatja idomait a közösségi médiában.