OnlyFans-modell lett az egykori gyereksztár, elképesztően sok pénzt keres

18 évesen OnlyFansezni kezdett Piper Rockelle.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.03. 21:00
Piper Rockelle 8 évesen, 10 esztendővel ezelőtt kezdett el tartalmakat gyártani és hamar nagy követőtáborra tett szert, a YouTube-csatornájának az évek alatt 12 millió követője lett – jelenleg pedig 18 millióan kíváncsiak rá TikTokon és lassan 7 millióan Instagramon, vagyis nem kis névről van szó ezekben a berkekben.

 

Ahogy 18 éves lett Piper Rockelle, bejelentette, hogy OnlyFans-modellnek áll, ez pedig egyenesen sokkolta a rajongóit, nem mindenki örült a döntésének – de a fiatal influenszer minden bizonnyal nem bánja a dolgot, ugyanis most elárulta, hogy mennyi pénzt keresett az első 24 órában, miután január 1-én csatlakozott a platformhoz.

Piper Rockelle elmondta, hogy 24 óra alatt 3,4 millió dollárt, vagyis nagyjából 1,1 milliárd forintot keresett az OnlyFansen – a nagymamája azt tippelte, hogy ez az összeg 2 millió dollár lesz, vagyis ezt sikerült túlteljesíteni.

A Unilad cikke szerint állítólag kevesebb mint 1 óra alatt összejött Piper Rockelle első 1 millió dollárja az OnlyFansen, ez pedig a tartalomgyártó elmondása szerint rekordnak számít.

