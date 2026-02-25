Sára Botond: a főváros működése hemzseg a törvénytelenségektől – Videó

Friss videóval és bejegyzéssel jelentkezett Sára Botond szerda reggel a közösségi oldalán. A főispán arról ír, hogy Budapest működése hemzseg a törvénytelenségektől. Ezzel kapcsolatban számos példát is említ.

Sára Botond: a főváros működése nincsen megoldva (Fotó: Sára Botond Facebook-oldala)

„A főváros működése hemzseg a törvénytelenségektől:

– A fiktív számokon alapuló jogellenes költségvetést csak fél évre fogadta el a Karácsony-Tisza koalíció. Ez súlyosan veszélyezteti a város működőképességét.

– Az utóbbi időben zűrös ügyek miatt reflektorfénybe került Budapest Brand vezető tisztségviselőinek megválasztását sem átlátható módon intézte a főpolgármester.

– A baloldali városvezetés Alaptörvény-ellenes módon meg akarja szüntetni Budapesten a parkolásnál a készpénzes fizetési lehetőséget. A kormányhivatal ezúttal is minden jogi lépést megtesz a budapestiek és Budapest törvényes működése érdekében.”

– írja Facebook-oldalán a főispán, aki egy videót is közzétett.

„Sajnos a főváros működése továbbra is jogszabályellenes, ahogy az eddig is volt, ebben nagy változás nincsen. Például a büdzsé, ahogy azt korábban említettük, fővárosi költségvetés jogszabályellenességét az alapozza meg, hogy mintegy 100 milliárd forint olyan bevétellel számolnak, ami soha nem fog befolyni a főváros kasszájába. Tehát azt is mondhatnánk, hogy 100 milliárd forint hiány van. Ráadásul ezt a büdzsét csak fél évig tervezték meg, hiszen július 1-jéig van hatályban a költségvetés, miközben az államháztartásról szóló törvény azt mondja ki, hogy egész évre kell tervezni. Én nem tudom, hogy a Tisza Párt vagy Karácsony Gergely a második félévre tervez-e, de az biztos, hogy a főváros működése nincsen megoldva, hiszen a második félévre nincsen a fővárosnak költségvetése. Ez is jogszabályellenes. Ezzel kapcsolatban is felhívást fogunk tenni, hogy mindenképpen a közgyűlés ezt oldja meg, és egész évre biztosítsa a fővárosnak az átlátható, transzparens és valid számokon alapuló költségvetését. A főváros jogellenes működését megalapozza a kétes működésű Budapest Brand cég vezető tisztségviselőinek a kinevezése is, akiket egyébként Karácsony Gergely egy személyben nevezett ki. „Halaszthatatlanságra” hivatkozott, miközben a kinevezés napja előtt volt közgyűlés. Hiszen ez egy közgyűlési hatáskör, ott kellett volna megtárgyalni. Egyébként a vezető tisztségviselők hiánya már korábbról, több hónapon keresztül fennállt. Mi azt gondoljuk, hogy ez is jogszabályellenes, sem a szervezeti és működési szabályzatnak, sem pedig a magasabb szintű jogszabályoknak nem felel meg ez a fajta gyakorlat. Ezért azt tartjuk helyesnek, hogy ezt a jogszabályellenes állapotot is küszöbölje ki a főváros és a közgyűlés ezeknek a tisztségviselőknek a kinevezését tárgyalja újra és vitassa meg, és a közgyűlés döntsön arról, hogy ezek a Karácsony Gergely által kinevezett személyek megfelelőek-e a Budapest Brand élére. További jogszabályellenes működést alapoz meg az, hogy a készpénzes parkolást, ami egy alanyi jog és nem lehetőség, hiszen az Alaptörvény a készpénzben történő fizetést alapjogként értelmezi és ad lehetőséget az állampolgárok számára, azt Budapest vezetése ki akarja vezetni július 1-jével. Erre készül. Mi ebben már korábban megkerestük a fővárost, hogy ez nem egy jó irány, hiszen jogszabályellenes, ezen változtassanak, de semmi nem történt. Ezért itt is kénytelenek vagyunk a közgyűléshez fordulni, hogy még mielőtt július 1-jével a jogszabályellenes állapot bekövetkezik, ezt orvosolják. Hiszen ahogy említettem, a készpénzes parkolás az alanyi jog, ez nem egy lehetőség, és ezt tiszteletben kell tartani a fővárosi vezetésnek is. A fővárosnak ezek az intézkedései amellett, hogy nem felelnek meg a jogszabályoknak, törvényeknek, még kockázatos is és veszélyes is, hiszen nem garantálja a biztonságos működését a városnak. Azt látjuk, hogy Budapesten ez hova vezetett, belegondolni is rossz, hogy mi lenne, ha így működne az egész ország”

– fogalmaz Sára Botond.

