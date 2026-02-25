RETRO RÁDIÓ

Bírósághoz fordult a kormányhivatal főpolgármester-helyettes ügyben

Sára Botond fontos témában posztolt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.25. 09:22
Módosítva: 2026.02.25. 09:33
Tüttő Kata sára botond főpolgármester-helyettes

„A kormányhivatal azért fordult a bírósághoz, hogy a fővárosnak végre legyen főpolgármester-helyettese. A bíróság a mai napon úgy döntött, hogy a kormányhivatal kizárólag azt teheti meg, hogy a Karácsony Gergely által 2025. november 26-án beterjesztett, Tüttő Kata helyettesnek megválasztására irányuló közgyűlési döntést pótolja. Tehát Tüttő Kata megbízása a bíróság döntése, ebben a kormányhivatalnak nincs mérlegelési lehetősége.” – írta Facebook-oldalán Sára Botond.

Sára Botond fontos témában posztolt (Fotó: Teknos)

Majd így folytatta Sára Botond: „Tehát Tüttő Kata megbízása a bíróság döntése, ebben a kormányhivatalnak nincs mérlegelési lehetősége. Ettől csak abban az esetben térhet el a kormányhivatal, ha Tüttő Katával szemben törvényi kizáró ok áll fenn. A bíróság döntésének kiértékelését és a kizáró okok megvizsgálására irányuló eljárást a kormányhivatal megkezdi.” 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

