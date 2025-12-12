RETRO RÁDIÓ

Kínos kudarc: Karácsony határidő utáni határidőig sem választott főpolgármester-helyettest és a csődtől is a kormány menti meg a fővárost

A város jogsértő módon működik, pénzügyi csőd felé rohan, a főpolgármester pedig tüntet, panaszkodik és a médiát járja panaszkodni, miközben a kormány sorra fizeti ki helyette a számlákat. Karácsony Gergely nem beszél arról, hogy lejárt a határideje az ultimátumnak, amit kapott és még mindig nincs helyettese.

Szerző: Metropol
2025.12.12.
Budapest főváros főpolgármester-helyettes

Karácsony Gergelynek 30 napja volt pótolni a mulasztást. Nem tette meg, a határidő december 8-án lejárt.  A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítélete egyszerű, világos és kínos: Budapest vezetése törvénysértő módon működik, mert több mint egy éve képtelen volt megválasztani a főpolgármester-helyettest. A főváros első embere még azt az alapfeladatot sem tudta elintézni, hogy legyen valaki, aki helyettesíti, ha éppen tüntet, hisztizik vagy a sajtóban magyarázza el, miért más hibája a saját kudarca.

Karácsony
 Karácsony csak hisztizik, de a problémákat nem képes megoldani Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

A törvény szerint az önkormányzati választás utáni alakuló ülésen meg kell választani a főpolgármester-helyettest. Ez nem „ajánlás”, nem „jó lenne, ha” – hanem kötelezettség. 2024 októberében ez elmaradt.
Márciusban a Fővárosi Törvényszék elmarasztalta a várost,  Karácsonyék pedig fellebbeztek. Most a másodfok pontot tett a színjáték végére: nincs több mellébeszélés, lépni kell.  A főpolgármester végül, amikor megkapta a felszólítást, kínjában újra Tüttő Katát dobta be jelöltként, hátha átmegy. Nem ment át. Tehát a főváros még a bírósági határidőt sem tudta teljesíteni. Ez már nem politikai kérdés, hanem vezetési alkalmatlanság.

Sára Botond, a kormányhivatal vezetője tömören összefoglalta Facebook posztban a kialakult helyzetet:

A december 8-i határidőig sem sikerült helyreállítani a törvényes működést. Nincs helyettes. A procedúra folytatódik.


 

Magyarán: a helyzet még súlyosabb lesz. 

De nem ez az egyetlen probléma  a főváros vezetésében. A főpolgármester hónapok óta végigjárja a sajtót azzal, hogy a kormány „megszorítja” Budapestet. A tények viszont makacs dolgok: a kormány fizet, mert Budapestnek nincs pénze.

Idén még megérkezik a segítség Karácsonynak:

  • 8,8 milliárd forint troli-támogatás
  • 12 milliárd forint a BKK működésére

Ezeket a pénzeket a főpolgármester szerint a kormány „visszatartja”, miközben a támogatási szerződés másfél hónapja ott porosodik Karácsony asztalán – aláírva viszont nincs.

A főpolgármester úgy lökte a csőd szélére a nemzet fővárosát, hogy Budapest az ország leggazdagabb városa. Ennek ellenére nem adták oda a hozzájárulást a kevésbé szerencsés településeknek - ezért köztartozásuk van minden magyar felé.

- fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

A kormány ráadásul törvényt készít elő: ha Karácsonyék tényleg fizetésképtelenné válnak, segélyhitel mentheti meg a közszolgáltatásokat és a dolgozók bérét.

Miközben Karácsony Gergely másra mutogat a törvénytelenül működő magyar főváros szétesik:

  • nincs helyettes
  • nincs törvényes működés
  • nincs kiegyensúlyozott költségvetés
  • nincs vezetői felelősségvállalás
  • van tüntetés és hisztizés 

A  fővárosi vezetés elszórta a pénzt, most pedig  azt magyarázzák, miért más hibája a válság. A december 8-i határidő nem csak egy dátum volt. Ez volt az utolsó lehetőség, hogy Karácsony bizonyítsa: képes irányítani a fővárost.

