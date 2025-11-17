RETRO RÁDIÓ

Elindult a visszaszámlálás, 30 napja van Karácsony Gergelynek – ultimátumot kapott a főpolgármester a bíróságtól

A Fővárosi Ítélőtábla jogerősen kimondta: Budapest vezetése törvénysértő módon működik, amiért több mint egy éve nem választott főpolgármester-helyettest. Karácsony Gergelynek most 30 napja maradt arra, hogy javaslatot tegyen, különben a kormányhivatal léphet közbe.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.17. 05:00
Budapest alpolgármester Karácsony Gergely főpolgármester

Karácsony Gergely súlyos figyelmeztetést kapott: a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon, jogerősen is kimondta, hogy Budapest jelenleg jogszerűtlenül működik, mivel a Fővárosi Közgyűlés több mint egy év alatt sem tette meg a törvény által előírt lépést, és nem választott főpolgármester-helyettest. A döntés értelmében Karácsony Gergelynek a határozat átvételétől számítva 30 napja maradt arra, hogy javaslatot tegyen a főpolgármester-helyettes személyére, a közgyűlésnek pedig meg kell választania őt a testület tagjai közül. A visszaszámlálás elindult!

Karácsony Gergely
 Karácsony Gergely csak terel, de nem lesz több haladék Fotó: Mediaworks/Metropol

A jogvita alapja az önkormányzati törvény egyértelmű rendelkezése, amely kimondja: az alpolgármestert – Budapest esetében a főpolgármester-helyettest – az önkormányzati választás után az első alakuló ülésen kötelező megválasztani. Erre 2024 októberében nem került sor, és a következő üléseken sem történt meg, ezért Sára Botond, Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetője decemberben bírósághoz fordult a törvényesség helyreállítása érdekében.

A Fővárosi Törvényszék már márciusban marasztaló ítéletet hozott, de a főváros, a szakértők szerint nehezen indokolható módon, fellebbezett. A másodfokú ítélet most pontot tett az ügy végére: nincs több időhúzás, 30 napon belül lépni kell. A kormányhivatal szerint a budapestiek jogos elvárása, hogy legyen a főpolgármesternek általános helyettese, hiszen ez a város biztonságos és kiszámítható működésének alapfeltétele.

A helyzet azért is súlyos, mert ez már nem az első alkalom, hogy a bíróság kimondja: Budapest vezetése nem tartja be a törvényeket. Tavasszal a Kúria semmisítette meg a főváros költségvetését, és újraírásra kötelezte a közgyűlést. Most pedig az is bírósági döntésben rögzítést nyert, hogy a helyettes nélkül működő városvezetés szintén jogsértő állapot.

Sára Botond: Karácsony Gergely nemcsak jogi, hanem politikai értelemben is felelősséggel tartozik 

 A kormányhivatal vezetője úgy látja: a főpolgármester folyamatosan félrevezeti a budapestieket, miközben hat év alatt csődközeli állapotba taszította a várost, felélte a 214 milliárd forintos tartalékot, és próbálja az Orbán-kormányra hárítani a felelősséget. Sára szerint Karácsony állításai a szolidaritási hozzájárulásról erős csúsztatás az, hogy 2025-ös hozzájárulást törvénytelenül vonták volna el a fővárostól.

Ha a főpolgármester ismét késlekedik, a kormányhivatalnak törvényben rögzített lehetőségei vannak a beavatkozásra. Tehát ha a csődmester húzza az időt, a kormányhivatal léphet.
 

