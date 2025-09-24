Így próbálták elrejteni a csődöt Karácsony Gergelyék

Előzetes megállapításokat tett közzé a kormány Budapest pénzügyi átvilágításáról, foglalta össze a Mandiner. Nnemrég az ÁSZ egykori elnökének, Domokos Lászlónak a vezetésével Budapest és a fővárosi cégek valós gazdasági helyzetét feltérképezendő feltáró folyamat indult.

„Budapest Főváros Önkormányzatának pénzügyi helyzete mintegy öt éve folyamatosan romlik. Pénzeszközeinek állománya a korábbi értékek töredékére csökkent, likviditását csak a BKK Zrt. és a BKV Zrt. finanszírozása egy részének következő évre halasztásával tudta eddig biztosítani (faktoring szerződéssel). Erre azonban 2025-ben jogszabályi rendelkezés alapján már nincs lehetősége. Adósságállománya 2021 végétől lassú ütemben, de csökkenő tendenciát mutat, ugyanakkor működési költségeinek egyre nagyobb hányadát likvidhitel felvételével képes csak fedezni. Budapest nem tudja kifizetni a terheit, a szeptember 10-től indult iparűzési adó befizetések önmagukban nem elegendőek a főváros pénzügyi helyzetének stabilizálásához.” – olvasható az Előzetes megállapítások – Budapest főváros önkormányzata pénzügyi-gazdasági helyzetéről című dokumentumban. A jelentés főbb megállapításai között olvasható, hogy Budapest Főváros Önkormányzata az elmúlt öt évben folyamatosan többet költ működésre, mint amennyi a bevétele továbbá kijelenthető, hogy a városvezetés „nem tervezi meg kellő megalapozottsággal a költségvetési kiadások teljesítésére szánt forrásokat.”

Leplezett technikai csőd

Emellett megállapíthatónak tartják a az önkormányzat pénzügyi fizetésképtelenségét,

amely valójában egy technikai csőd.

„2025 szeptemberére gyakorlatilag már elköltötték a 2026. évi költségvetés közel egynegyedét” – mutat rá a jelentés.

Ráadásul az átláthatóság terén is komoly problémákat észletek az átvilágítás során. A dokumentumban ugyanis az olvasható, hogy az önkormányzat

az éves költségvetési beszámolóban nem tette átláthatóvá a likviditási nehézségek beállásának tényét, sőt, több lépést tett annak láthatósága ellen”.

Az átvilágítást végző szakemberek szerint a városvezetés „egyfajta pénzügyi »diktatúrát« épített fel (...) 2025-ben a Főpolgármester már szinte egyedül dönt a főváros pénzügyeiről, megkerülve a Fővárosi Közgyűlést, új pénzügyi terheket vállal a főváros terhére”.