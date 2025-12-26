„Nem is sejtették, hogy ez lesz az utolsó karácsonyuk” – az ünnepek alatt tűnt el a magyar család
Rejtélyes eltűnés az ünnepek alatt. Egy családnak a karácsony nem a meghittségről szólt.
Az ünnepek alatt a legtöbb helyen összejön a család és meghitten töltik a karácsonyt; azonban egy kis, sarki házban valami teljesen más történhetett a szeretet ünnepén: még a feldíszített karácsonyfát is hátrahagyták az összes holmijukkal együtt a rejtélyes körülmények között eltűnt magyar család. A ház évek óta elhagyatottan állhat.
A Felfedező nevű titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon és külföldre is szívesen ellátogat. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például azt a budapesti luxusházat, aminek eltűnt lakóiról több teória is született, a tanár házaspár otthonát, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, de ne feledkezzünk meg a balatoni bisztróról, az elhagyatott irodaházról sem, vagy a hátborzongató boncteremről. Most a karácsonykor eltűnt magyar család otthonában járt.
Gyümölcsbefőttek és savanyúsággal teli üvegek sorakoznak a spájzban, a hálószobában halomban állnak a ruhák. Mára retrónak számító szaloncukros doboz és karácsonyfaégők hevernek az asztalon.
„Talán nem is sejtették, hogy ez lesz az utolsó karácsonyuk, legalábbis ebben a házban biztosan…” - osztotta meg a titokzatos urbexes.
Nézd meg te is, hogy mit rejt a karácsonykor eltűnt család otthona. Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig:
Urbex jelentése:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyébként egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
