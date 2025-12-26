„Nem is sejtették, hogy ez lesz az utolsó karácsonyuk” – az ünnepek alatt tűnt el a magyar család

Az ünnepek alatt a legtöbb helyen összejön a család és meghitten töltik a karácsonyt; azonban egy kis, sarki házban valami teljesen más történhetett a szeretet ünnepén: még a feldíszített karácsonyfát is hátrahagyták az összes holmijukkal együtt a rejtélyes körülmények között eltűnt magyar család. A ház évek óta elhagyatottan állhat.

Régi befőttek a karácsonykor eltűnt család házában Fotó: A Felfedező-urbexes

A Felfedező nevű titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon és külföldre is szívesen ellátogat. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például azt a budapesti luxusházat, aminek eltűnt lakóiról több teória is született, a tanár házaspár otthonát, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, de ne feledkezzünk meg a balatoni bisztróról, az elhagyatott irodaházról sem, vagy a hátborzongató boncteremről. Most a karácsonykor eltűnt magyar család otthonában járt.

Gyümölcsbefőttek és savanyúsággal teli üvegek sorakoznak a spájzban, a hálószobában halomban állnak a ruhák. Mára retrónak számító szaloncukros doboz és karácsonyfaégők hevernek az asztalon.

„Talán nem is sejtették, hogy ez lesz az utolsó karácsonyuk, legalábbis ebben a házban biztosan…” - osztotta meg a titokzatos urbexes.

