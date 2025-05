Gyerekjátékok és ruhák szanaszét: mindent hátrahagyva tűnt el a tanár házaspár

A Felfedező nevű híres urbexes egy rejtélyes elhagyatott házban járt. Az ingatlanban egy tanár házaspár élt. Azt nem lehet tudni, hogy mikor és miért tűntek el a ház lakói, de valószínűleg sietősen kellett távozniuk, mert minden holmijukat és értéküket hátrahagyták.

Mindent hátrahagyott a tanár házaspár Fotó: A Felfedező-urbexes

A titokzatos urbexest vonzzák az elhagyatott helyek Magyarországon, de külföldre is szívesen ellátogat. 2014 óta dokumentálja a rejtélyes épületeket. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például a budapesti luxusház, aminek a lakóiról több teória is született, valamint a Hungária körúti panelek, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, vagy a magyar gyár története, de ne feledkezzünk meg az alföldi üdülőkomplexumról sem.

A magyar urbexes most Bécsben járt, ahol rátalált a tanár házaspár elhagyatott otthonára.

Bécs külvárosában rejtőzködik ez az osztrák gyöngyszem. Bizony külföldön is rengeteg elhagyatott szépség van. A tanár házaspár egykori otthona időkapszulaként őrzi a múltat

– mondta az urbexes.

A házban minden úgy maradt, ahogyan utoljára hagyták. Egy fehér ing lóg a szekrényre akasztott vállfán; kikészítették, de már soha nem vették fel. Bevetett ágy és gyerekjátékok őrzik az egykori lakók emlékeit.

Nézz be te is a házaspár elhagyatott házába! A galériánkat az alábbi képe kattintva tekintheted meg: