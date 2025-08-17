Fia születésnapján vesztette el a fél karját az édesanya

Borzalmas véletlen következtében vesztette el a fél karját egy négygyermekes édesanya az amerikai Ventura városában. Adela Magaña fia tizenharmadik születésnapja alkalmából – egy spontán ötlettől vezérelve, hogy még jobb legyen a buli – minigolfozni mentek. Ám a boldog ünneplés drámai fordulatot vett.

A családi játék borzalmas véget ért a kisfiú születésnpaján Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

Augusztus 6-án az édesanya és családja egy mókás szülinapi programot tervezett. Adela a sok golfozás és mókázás után pár percre leült egy padra, hogy kipihenje magát és élvezze családtagjai játékának látványát, amikor egy fa ága leszakadt, egyenesen az édesanyára. A nő egyik fia elmondta, többen hallották a recsegő hangot, majd rögtön kitört a pánik a golfpályán.

A labdámat kerestem, amikor meghallottam a reccsenést, úgy hangzott, mintha letörne egy ág. Először nem nagyon törődtem vele, de utána hallottam egy puffanást és az emberek az anyám felé kezdtek szaladni.

A 22 éves fiú, édesapja és két másik játékos sietett a nő segítségére. Négyen emelték le a nagyjából 12 méter hosszú fadarabot a nőről. Az édesanya súlyos sérüléseket szenvedett, ugyanakkor a körülötte lévők gyorsan cselekedtek.

Próbáltuk megállítani a vérzést. Egy övet használtunk nyomókötésként, amíg mások hívták a mentőket.

A helyszínre gyorsan megérkezett a segítség, a tűzoltóság kezdte meg a sérült nő ellátását, majd mentő szállította kórházba a szerencsétlenül járt asszonyt. Az édesanya jobb karja azonban olyan súlyos károsodásokat szenvedett, hogy a válla alatt amputálni kellett.

A négygyermekes édesanya a műtét után beszélni sem képes, a feje mozgatásával kommunikál. Az édesanya mellett a szülinapos fiának is fel kell dolgoznia a történteket. A családtagok szerint a baleset nagyon megviselte a fiút, a trauma feldolgozása hosszú ideig tarthat – írja a People.