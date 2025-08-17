RETRO RÁDIÓ

Fia születésnapján vesztette el a fél karját az édesanya

Még jobbá akarták tenni a bulit, majd megtörtént a baj.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.17. 14:30
születésnapi buli baleset amputáció

Borzalmas véletlen következtében vesztette el a fél karját egy négygyermekes édesanya az amerikai Ventura városában. Adela Magaña fia tizenharmadik születésnapja alkalmából – egy spontán ötlettől vezérelve, hogy még jobb legyen a buli – minigolfozni mentek. Ám a boldog ünneplés drámai fordulatot vett.

Golf golflabda sport sablon
A családi játék borzalmas véget ért a kisfiú születésnpaján Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

Augusztus 6-án az édesanya és családja egy mókás szülinapi programot tervezett. Adela a sok golfozás és mókázás után pár percre leült egy padra, hogy kipihenje magát és élvezze családtagjai játékának látványát, amikor egy fa ága leszakadt, egyenesen az édesanyára. A nő egyik fia elmondta, többen hallották a recsegő hangot, majd rögtön kitört a pánik a golfpályán.

A labdámat kerestem, amikor meghallottam a reccsenést, úgy hangzott, mintha letörne egy ág. Először nem nagyon törődtem vele, de utána hallottam egy puffanást és az emberek az anyám felé kezdtek szaladni.

A 22 éves fiú, édesapja és két másik játékos sietett a nő segítségére. Négyen emelték le a nagyjából 12 méter hosszú fadarabot a nőről. Az édesanya súlyos sérüléseket szenvedett, ugyanakkor a körülötte lévők gyorsan cselekedtek.

Próbáltuk megállítani a vérzést. Egy övet használtunk nyomókötésként, amíg mások hívták a mentőket.

A helyszínre gyorsan megérkezett a segítség, a tűzoltóság kezdte meg a sérült nő ellátását, majd mentő szállította kórházba a szerencsétlenül járt asszonyt. Az édesanya jobb karja azonban olyan súlyos károsodásokat szenvedett, hogy a válla alatt amputálni kellett.

A négygyermekes édesanya a műtét után beszélni sem képes, a feje mozgatásával kommunikál. Az édesanya mellett a szülinapos fiának is fel kell dolgoznia a történteket. A családtagok szerint a baleset nagyon megviselte a fiút, a trauma feldolgozása hosszú ideig tarthat – írja a People.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu