Retró fotók: hihetetlen, de így ünnepeltük az augusztus 20-át a szocializmusban!

Augusztus 20. Magyarország legrégebbi és legfontosabb ünnepe, amely Szent István királyt, az államalapítást és a keresztény magyar állam megszületését idézi. Bár ma a tűzijáték, a Szent Jobb körmenet és a hivatalos állami rendezvények jellemzik, a régi időkben egészen más hangulata és jelentése volt az ünnepnek.

Augusztus 20. egészen másról szólt a szocializmusban. Fotó: Garaczi László / Fortepan

Augusztus 20. a múltban:

Az ünnep gyökerei egészen 1083-ig nyúlnak vissza, amikor Szent László király elrendelte István király szentté avatását. Ekkoriban az ünnep sokkal inkább vallási jellegű volt, mint világi.

A 18-19. században a falvakban augusztus 20-a egybeesett az aratás végét jelentő hálaadással. Az emberek ünneplő ruhát öltöttek, a templomban megáldották az új kenyeret, amit a frissen őrölt lisztből sütöttek. Sok helyen táncmulatságot, vásárt is tartottak, ahol a helyi kézművesek portékáikat kínálták. A nap egyben alkalom volt a közösségi összejövetelre és a rokoni látogatásokra.

A 19. század végén és a 20. század elején Budapesten egyre nagyobb pompával rendezték meg a Szent Jobb körmenetet. A körmenet útvonala a budavári Mátyás-templomtól indult, később a 20. század elején már a Szent István Bazilikától indult.

Az 1920-as és 1930-as években az ünnep már erőteljes állami jelleget kapott. A kormány nagyszabású katonai díszszemléket, hajóparádékat és sporteseményeket szervezett a Duna-parton. A rádió közvetítette az eseményeket, így az egész ország részesévé válhatott az ünneplésnek.

1949-től az államhatalom átalakította az ünnep jelentését: Szent István helyett a „Magyar Népköztársaság alkotmányának napjaként” hirdették meg. A vallási elemek háttérbe szorultak, helyette munkásfelvonulások, politikai beszédek és ipari kiállítások jellemezték. A tűzijáték azonban ebben az időszakban is megmaradt, és egyre nagyobb tömegeket vonzott a fővárosba.

1990-től az ünnep visszakapta eredeti vallási és történelmi jelentését. Újra központi szerepet kapott a Szent Jobb körmenet, a hivatalos állami zászlófelvonás és az új kenyér megáldása. A régi hagyományok így modern formában élnek tovább, kiegészülve a ma már világszínvonalú tűzijátékkal.