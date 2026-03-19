„3 percet töltöttem a túlvilágon – most szellemeket látok és paranormális képességeim vannak”

Louisa Peck szíve megállt, miután szívrohamot kapott egy New York-i szórakozóhelyen. Most úgy döntött elmeséli hihetetlen történetét, amelyet állítása szerint a túlvilágon élt át.

A túlvilági élmények után hihetetlen képességek jelentek meg nála

Louisa Peck 22 évesen kemény bulikon vett részt, nagy mennyiségű alkohol és drogfogyasztás is jelen volt ezeken az éjszakákon, és akaratlanul is túladagolta magát lidokainnal, ami egy érzéstelenítő, hígított kokainnal. Louisa szívrohamot kapott, ami egy grand mal rohamot váltott ki és a nő elveszítette az eszméletét. Ekkor Louis egy új földre érkezett, ahol érezte, hogy a teste kicsúszik a kezei közül, és képes volt repülni, hogy találkozzon az őseivel.

De egy hang visszahívta a Földre, azt mondva neki: „Nem maradhatsz, még nem végeztél.” Lassan tért magához, amikor látta, hogy a csapos újraélesztést végez rajta. Nem várta meg a kiérkező mentőket, hanem inkább taxit fogott és megpróbálta elfelejteni az egész élményt. De ez idővel lehetetlennek bizonyult.

Ugyanis, ami azután történt, hogy visszanyerte az eszméletét, még bizarrabb volt. Louisa új képességeket kezdett el birtokolni, a halál pontos megjósolásától a szellemek érzékeléséig.

1987-ben öt évvel később Louisa egy tengerparton szembesült először egy földöntúli lénnyel, egy mocsárból előbukkanó, tengerre bámuló idős ember szellemével, aki aztán nyomtanul eltűnt a szeme elől. Újabb öt év elteltével, 1993-ban Louisa erősen megérezte, hogy unokaöccse nem fogja megélni a felnőttkort, ami tragikus módin be is igazolódott. Egy újabb évvel később, súlyos alkoholizmussal küzdve, ittasan próbált vezetni, és ugyanazt a hangot hallotta kiabálni: „Ez az utolsó alkalom, hogy segíthetek neked. És te képes vagy megkülönböztetni a jót a rossztól!”

Végül letette az alkoholt, de a furcsa, paranormális élmények folytatódtak. Louisa úgy döntött, hogy senkinek sem számol be a tapasztalatairól, attól tartva, hogy nagyképűnek tartanák, vagy őrültnek hinnék. De az esetek folytatódtak, többek között egy idegen nevét is megtudta, mielőtt bemutatkozott volna, és akaratlanul is láthatta egy barátja emlékeit, valamint további kommunikációt folytatott elhunyt szeretteivel.

Nem maga a halálközeli élmény, hanem az utóhatások bizonyították számomra a spirituális sík együttélését. Most már hiszem, hogy az intelligencia és a szeretet egy, és hogy az univerzum egészeként nyilvánulnak meg, beleértve az életet is. Megértem, hogy az emberek és az állatok földi élete csak egy rövid fellépés

– idézte a most 65 éves Louise szavait a Daily Star.