Orbán Viktor megtartotta ígéretét: komoly hírekkel érkezett Brüsszelből – videó
Orbán Viktor szerint eldurvult a vita, de állta a sarat, és nem engedett a magyarok érdekéből.
Brüsszel. Helyzetjelentés.
Durva vita volt, de álltuk a sarat.
Jogunk van nemet mondani az ukrán háborús hitelre. Ezért ameddig Zelenszkij nem hagy fel az olajblokáddal, addig nem kapnak pénzt Brüsszelből.
Ha nincs olaj, nincs pénz!
– írja Orbán Viktor helyzetjelentésként Brüsszelből. A teljes videóban pedig még több részletet elárul:
